Украину ждет сложная операция, успех ВСУ зависит от трех ключевых факторов – Bloomberg

Если Украина не добьется значительных успехов на поле боя, на Киев могут усилить давление относительно подписания с агрессором РФ соглашения о прекращении огня.

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Успех ВСУ зависит от уровня обучения, работы разведки и противостояния авиации войск РФ - СМИ / Коллаж: Главред, фото: 35 ОБрМП, Макс Левин

Украина в преддверии контрнаступления ВСУ получила арсенал оружия на 30 миллиардов долларов, однако неизвестно, достаточно ли будет такой военной помощи. Украинской армии предстоит провести сложную общевойсковую операцию без преимущества в воздухе. Успех сил обороны Украины будет зависеть от трех факторов – обучения, разведывательных данных и способности противостоять авиации оккупантов России. Если украинские силы обороны не добьются значительного успеха, на Киев могут усилить давление с целью подписания соглашения с Москвой по прекращению огня.

В материале Bloomberg говорится о том, что Украина перед контрнаступлением получила вооружения на сумму на $30 млрд. Размер военной помощи превышает годовой расход на любую страну НАТО, кроме США. Но не факт, что такой помощи будет достаточно для реализации задач.

Также указывается, что для того чтобы достигнуть успеха в ходе контрнаступления, Украине нужно будет провести сложную общевойсковую операцию без преимущества в воздухе. Подобной подготовкой обладают немногие не все армии мира.

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Кроме того, Украина должна обеспечить координацию пехоты, бронетехники, саперов и ПВО, чтобы по-максимуму усилить влияние более 200 единиц танков, 300 БПМ и других вооружений, которые украинское государство получило с декабря прошлого года.

Помимо этого, журналисты отметили, что украинские военные командиры понижали ожидания и многократно призывали усилить помощь и предоставить Украине больше ПВО, а также дальнобойные ракеты.

"Ни одна армия никогда не верит, что она достаточно хорошо оснащена, чтобы выполнять то, что от нее требуется. Это природа военных", - объяснил такие заявление бывший полковник морской пехоты США Марк Канкиан.

Успех контрнаступления ВСУ зависит от трех факторов

Согласно оценкам военных аналитиков, успех армии Украины будет зависеть от факторов, которые конкретно не связаны с вооружениями. В частности, от обучения, данных разведки и способности противостоять превосходящей авиации оккупантов России.

Также подчеркивается, что если Украине не удастся достичь весомых успехов, зимой может быть очередной тупик на фронте, вследствие чего на Киев могут оказать давления для подписания с Москвой соглашения о прекращении огня.

Контрнаступление ВСУ

Президент Владимир Зеленский сказал, что силы обороны Украины пока не готовы к контрнаступлению. ВСУ нужно больше времени на подготовку и получения части вооружений, которые должен предоставить Запад. По словам президента, армия пойдет в наступление, когда будет готова, чтобы не допустить заморозки войны.

Замминистра обороны Владимир Гаврилов заявил, что контрнаступление армии Украины приведет к панике в рядах оккупантов России. Как полагает Гаврилов, уже в текущем или следующем месяце можно будет увидеть крах войск захватчиков или экономики РФ.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что ВСУ тщательно готовятся к контрнаступательной военной операции. Армия немедленно перейдет в наступление сразу после того, как будет принято соответствующее решение военного и политического руководства страны.

Смотрите видео, в котором Кочетков сделал прогноз о направлении контрнаступления ВСУ

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