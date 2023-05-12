Зеленскому отказали в выступлении перед зрителями Евровидения 2023 — The Times

Президент Владимир Зеленский хотел выступить с речью во время финала Евровидения-2023 и призвать мировое сообщество продолжить поддержку Украины на фоне российской военной агрессии, однако орагнизаторы песенного конкурса ему отказали.
Как пишет The Times, Зеленский обратился к организаторам с просьбой выступить во время финала конкурса перед 160-миллионной аудиторией в видеоформате. Однако союз телекомпаний отказал ему, мотивируя это "нежеланием политизировать конкурс".
Как известно, Зеленский выступал с речью перед парламентами ряда стран, организациями и на международных мероприятиях, где призывал оказывать помощь Украине и противодействовать российской агрессии.
В 2022 году он выступил с обращением на церемонии награждения Grammy.
В 2023 году агент компании WME Майк Симпсон обратился к Американской киноакадемии с просьбой включить в трансляцию "Оскара" выступление Зеленского, однако получил отказ. Академия отказалась от комментариев. В прошлом году продюсер "Оскара" Уилл Пэкер также отказал Зеленскому в выступлении.
Евровидение 2023
67-й Международный песенный конкурс Евровидение прошел 9 и 11 мая в Великобритании (Ливерпуль) на арене M&S Bank Arena. 13 мая состоится грандиозный финал.
Несмотря на то, что конкурс проходит в Ливерпуле, проводится он от имени Украины, ведь в 2022 году группа Kalush Orchestra заняла первое место.
Смотрите видео о том, как Украина триумфально выигрывала Евровидение:
Украину на Евровидении представляет группа TVORCHI с песней "Heart Of Steel".
Украинская певица Alyosha, которая представляла Украину на Евровидении в 2010 году, выступила в первом полуфинале международного песенного конкурса в Ливерпуле и довела всех до слез. Она появилась на сцене под вой сирен воздушной тревоги. Номер к композиции посвящен переселенцам.
Смотрите видео, как выступила Alyosha на сцене Евровидения 2023:
В финале песенного конкурса выступит украинская певица и победительница Евровидения-2004 Руслана Лыжчико.
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