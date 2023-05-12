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ВСУ начали "формировать поле боя" для контрнаступления - CNN

Анна Ярославская
12 мая 2023, 06:41 обновлено 12 мая, 06:49
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Подготовительные операции могут продолжаться в течение многих дней, прежде чем начнется основная часть любого запланированного наступления ВСУ.
Война в Украине, контрнаступление ВСУ
ВСУ начали "формировать поле боя" для контрнаступления - CNN / Коллаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского

Силы обороны Украины начали "формировать" операции в преддверии ожидаемого контрнаступления Вооруженных сил Украины против российских оккупационных войск. Формирование включает в себя удары по таким целям, как склады БК, командные центры, бронетанковые и артиллерийские системы. Такие удары осуществляются для подготовки поля боя. Тактика является стандартной перед крупными операциями. Об этом пишет CNN со ссылкой на высокопоставленного военного представителя США и западного чиновника.

Журналисты отмечают, что когда в прошлом году украинские защитники начали контрнаступление в Харьковской и Херсонской областях, этому также предшествовали, помимо ударов с применением HIMARS, и воздушные атаки, чтобы сформировать поле боя.

Западные топ-чиновники рассказали журналистам, что подготовительные операции могут продолжаться в течение многих дней, прежде чем начнется основная часть любого запланированного наступления ВСУ.

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Между тем, операции по формированию также могут быть предназначены для того, чтобы сбить противника с толку, говорится в материале.

Собеседник издания отметил, что перед Харьковским контрнаступлением подобного "размягчения" российской обороны почти не было.

"Это было молниеносное наземное наступление. Большая часть подготовки пришлась на Херсон путем дальних атак на мосты, склады с боеприпасами и командные центры. Большинство из них были выполнены HIMARS", – заявил источник.

Контрнаступление ВСУ

Украине нужно больше времени на подготовку контрнаступательной военной операции. Боевые бригады уже готовы, однако ВСУ все еще нуждаются в бронетехнике и других западных вооружениях. Украинские войска впоследствии перейдут в наступление, поскольку нельзя допустить заморозки войны со страной-оккупантом Россией. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью BBC.

Также Зеленский заявил, что война со страной-агрессором РФ завершится победой Украины, и произойдет это до выборов президента США.

В ВСУ надеются, что Украина сможет вернуть все свои оккупированные территории, в том числе и Донбасс и Крым, в 2023 году. Об этом сказал командующий ОК "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук в интервью британскому каналу Sky News. Он отмечает, что в следующем году война в Украине может дойти до своего логического завершения.

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