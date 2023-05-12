РФ изменила планы относительно Бахмута и не собирается окружать украинские войска – ISW

Российские оккупанты в Бахмуте стали уязвимыми для контрнаступления украинских военных после того, как изменили свои планы относительно города.

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Россия изменила планы относительно Бахмута/ 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, минобороны РФ

Российское минобороны, вероятно, отказалось от цели окружить в Бахмуте Донецкой области значительное количество украинских сил. Об этом свидетельствует развертывание низкоквалифицированных российских сил на флангах вокруг города.

К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW). Они отмечают, что у страны-агрессора России могли измениться приоритеты на этом направлении.

"Минобороны России, вероятно, начало деприоритизацию усилий на Бахмутском направлении в январе 2023 года, когда остановило вербовку заключенных ЧВК "Вагнер". Это побудило Пригожина активизировать усилия в районе Соледара-Бахмута в январе и публично, начиная с февраля 2023 года, жаловаться на отсутствие поддержки со стороны Минобороны", – отмечают в ISW.

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В марте и апреле российское минобороны на короткое время отправило больше сил в Бахмут и отправило мобилизованных резервистов в частную военную компанию "Вагнера". Однако владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин 24 апреля заявил, что минобороны РФ отправило для удержания флангов вокруг Бахмута только нерегулярные и неквалифицированные подразделения.

"Неспособность этих подразделений выполнить даже такую ограниченную миссию указывает на то, что российские фланги вокруг Бахмута и на других подобных укомплектованных участках фронта являются уязвимыми для украинских контрударов", – обратили внимание аналитики ISW.

Также они обратили внимание, что такое распределение сил российских оккупантов на этом направлении и изменения на поле боя могут свидетельствовать о том, что уже миновала опасность окружения значительных украинских сил в Бахмуте российскими захватчиками.

В ISW предположили, что в дальнейшем силы ЧВК "Вагнера" могут продолжить проводить лобовые атаки в Бахмуте, что в свою очередь может позволить украинским войскам организованно отойти из угрожающих районов и не попасть в масштабное окружение.

Ситуация в Бахмуте

Ранее западное издание Politico со ссылкой на собственные источники в среде американских чиновников отмечало, что оккупанты из путинской ЧВК "Вагнер" продолжают контролировать большую часть города Бахмут (Донецкая область) и, несмотря на большие потери, всё еще имеют достаточно боекомплекта, чтобы сдерживать продвижение ВСУ.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что бойцам ВСУ удалось добиться частичного успеха в Бахмуте и немного сдвинуть российские оккупационные войска с их позиций. Никто не собирается сдавать город, и украинские силы обороны будут удерживать там рубежи столько времени, сколько военные сочтут необходимым.

В CNN сообщили, что украинские военные пошли в наступление на Бахмутском направлении и разгромили позиции, на которых были российские военные и "вагнеровцы". Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пытался скрыть тот факт, что его боевики сбежали со своих позиций и переложил всю вину на российских солдат. Однако оказалось, что первыми побежали именно "вагнеровцы".

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что Пригожин неоднократно делал заявления о том, что у его боевиков из ЧВК "Вагнера" практически не осталось боеприпасов. Однако на самом деле, количество вражеских обстрелов на Бахмутском и Лиманском направлениях существенно увеличилось.

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