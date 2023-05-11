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В США не видят отступления ЧВК "Вагнер" из Бахмута - Politico

Дмитрий Видоменко
11 мая 2023, 08:57 обновлено 11 мая, 09:02
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Наемники ЧВК "Вагнер" удерживают значительную часть города Бахмут и несмотря на потери имеют достаточно боеприпасов, говорят американские чиновники.
США, ЧВК Вагнера
В США утверждают, что ЧВК "Вагнер" контролирует 85% Бахмута / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Оккупанты из путинской ЧВК "Вагнер" продолжают контролировать большую часть города Бахмут (Донецкая область) и, несмотря на большие потери, все еще имеют достаточно боекомплекта, чтобы сдерживать продвижение ВСУ. Об этом сообщает западное издание Politico со ссылкой на собственные источники в среде американских чиновников.

Комментируя недавние слова главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о том, что его головорезам не хватает снарядов и поддержки регулярных оккупационных войск РФ, собеседники Politico сказали ‒ путинскому приспешнику они не верят.

По словам чиновников, причастных к кураторам в Белом доме вопросов страны-агрессора России и ЧВК "Вагнер", цель Пригожина – лишь вызвать гневную реакцию в Москве и заставить Минобороны РФ прислать дополнительное оружие его наемникам.

видео дня

Американцы говорят ‒ по их данным, ЧВК "Вагнера" сейчас контролирует не менее 85% площади Бахмута. И более того, существует вероятность, что к новым атакам на город будут привлечены подразделения чеченцев, которые верны тамошнему диктатору Кадыровую

Смотрите видео с прогнозом по поводу контрнаступления ВСУ:

Ситуация в Бахмуте

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин в среду, 9 мая, поставил ультиматум российскому диктатору Владимиру Путину. Он угрожал рассказать о реальной ситуации на фронте, если не будет решен вопрос с боеприпасами. Пригожин установил для диктатора и дедлайн - время окончания парада на Красной площади.

После назначенного времени Пригожин опубликовал видео, в котором заявил, что Минобороны РФ так и не предоставило группировке наемников обещанные боеприпасы. Главарь ЧВК рассказал о бегстве с фронта подразделения Минобороны и 72-й бригады.

В третьей штурмовой бригаде подтвердили, что 72-я бригада Вооруженных сил РФ понесла разгромные потери и сбежала со своих позиций на бахмутском направлении. Как сообщил Андрей Билецкий — командир тактической группы "Азов", входящей в состав 3-й ОМБр — наступательные действия ВСУ вели в полосе шириной 3 км и глубиной 2 км 600 м. Вся эта территория была полностью освобождена от российских оккупантов.

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