Контрнаступление ВСУ может начаться с Бахмута, Пригожин хочет сбежать до его начала - Кочетков

Пригожин хочет снять с себя вину за провалы на фронте и сбежать в Судан, убежден Александр Кочетков.

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Пригожин боится контрнаступления ВСУ в Бахмуте - Александр Кочетков / Главред

В день сакрального для страны-агрессора РФ и ее диктатора Владимира Путина праздника, 9 мая, главарь ЧВК "Вагнер" впервые публично обвинил Путина в провалах на фронте. Однако уже впоследствии ему пришлось выкручиваться и объяснять свои же слова в адрес уязвимого диктатора.

В интервью Главреду политический аналитик Александр Кочетков рассказал, почему Пригожин оскорбил Путина, претендует ли глава ЧВК "Вагнер" на должность в Кремле, и как его возможное пребывание у власти отразится на распаде России.

9 мая Пригожин буквально перешел от наездов на Шойгу и Герасимова к личным оскорблениям Путина. И Путин к этому, как мы знаем, очень чувствителен. Что это значит и какой реакции стоит ждать от Путина?

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Что надо понимать о Пригожине? Он - бывший зэк, причем по очень серьезным статьям. То есть не уклонение от неуплаты налогов, а разбой, ограбление, дела, связанные с наркотиками. Для таких людей даже в России фактически была прикрыта публичная деятельность. Люди с криминальным прошлым остаются очень влиятельными, могут быть очень богатыми, но даже в России, полукриминальном государстве, им нельзя было приходить в публичную сферу, становиться политиком и все такое. Война для таких как Пригожин и для него лично открыла эту дверь к публичности. Он от этого просто неистовствует – ему очень нравится быть публичным лицом, не из-за чьей-то спины что-то решать, а непосредственно выходить в эфир, чтобы все это обсуждали. То есть присутствует определенный нарциссизм, принимая во внимание то, что он зек и для него это было раньше невозможно.

Соответственно, он переходит черту и говорит много того, о чем, вероятно, впоследствии пожалеет, если ему не удастся сделать то, что хочет. А он хочет снять с себя ответственность за провалы на фронте. Сейчас Пригожин четко выбрал линию "мне не дают" – не дают снарядов, боеприпасов, а так бы мы, мол, уже бы давно взяли Львов. Виноваты все вокруг него - Шойгу, Герасимов, сейчас у него "соседи" на фронте, 72 бригада (72 отдельная мотострелковая бригада ВС РФ. - Главред) покинула позиции. Поэтому, мол, мы вынуждены тоже уйти, но это не мы проигрываем украинцам, а все остальные, которые нам сознательно или бессознательно мешают.

Смотрите видео интервью Александра Кочеткова Главреду:

На самом деле Пригожин хочет бежать из России. Потому что у него, как у зека, хорошо развита "чуйка", и он понимает, что вокруг него уже становится горячо, ведь он наговорил лишнего. Поэтому он хочет спрятаться где-нибудь в Судане. Там очень интересная ситуация, потому что там продолжаются военные противостояния между регулярной армией и бывшим "ополчением". Наемники ЧВК "Вагнер" могут войти в тот конфликт, и Пригожин, кроме платы за это, может получить убежище и на время перебраться туда. А там его достать будет значительно труднее.

Путин действительно очень обидчив и мстителен. Он забывает о собственных обещаниях, но не о том, что кто-то его обидел. Поэтому Пригожин хочет покинуть Россию под серьезным предлогом, спрятаться где-то в Африке, а потом снова вернуться к публичной деятельности, когда в России все немного утихнет.

А какая-то публичная реакция Путина на эти его заявления будет? Возможно, через Пескова или Путин лично что-то скажет? И что будет, если Путин это "проглотит" и никоим образом не отреагирует?

Он не будет реагировать, потому что реакция будет означать признание проблемы и то, что обидели именно его. Если сейчас спросить Пригожина, то он скажет, что имел в виду Шойгу. Как в старом советском анекдоте: "А кого вы имели в виду?" А Путин, мол, это вообще мой друг и величайшая фигура современности. Поэтому нет, если Путин начнет на это как-то реагировать, то этим признает, что это было сказано против него, но Пригожин ни Путина, ни кого-то из его ближайшего окружения не называет. Зато он четко формулирует, кто его враг - в частности, губернатор Санкт-Петербурга Беглов, но тут какой-то "дед". А Байден разве не дед? То есть признавать этого ему нельзя.

Я абсолютно уверен, что сейчас среди силовиков в окружении Путина продолжаются дискуссии относительно того, что делать с Пригожиным. Там конкуренция, которую Путин сам создал, а сейчас они от нее страдают, потому что не могут принять решение. По информации, которая у нас есть, окружение Патрушева считает, что Пригожина как раз надо оставлять, а не ликвидировать, потому что он еще может быть полезным.

То есть за Пригожиным и его смелыми заявлениями могут стоять определенные элиты, я правильно вас понимаю?

Да, только их нельзя называть элитами. Это определенные группировки внутри полууголовного режима в РФ, которые выясняют отношения уголовными методами. То есть это не политические элиты, которые разбираются посредством публичной политики – там ее нет. Там разбираются методами спецслужб, и "Новичок" у них значительно эффективнее любых голосований.

Еще одно заявление (и вы о нем упоминали), в котором Пригожин обещал вывести "Вагнер" из Бахмута 10 мая. Какую цель он преследует подобными ультиматумами, и что будет, если он этого не сделает? Как это отразится на его публичности и последующих действиях?

Начну со второй части вопроса – никак. Это никоим образом не повлияет. Пригожин - авантюрист, он всегда рассказывает, что, мол, он хотел, но ему мешают, и если он не выйдет, то скажет, что не может бросить фронт. А если на него каким-то образом повлияют и он не сможет покинуть Бахмут, то он сразу скажет, что это для "величия России" и для будущей победы он якобы готов на все. Но он хочет сделать это, чтобы не отвечать. Потому что многие чувствуют, а он имеет авантюризм провозглашать, что там есть проблемы. Девять месяцев спустя они официально пишут, что продвинулись на 130 метров. Но это - полный бред, о таком нельзя писать, потому что это полминуты пешком. То есть россияне завязли в Бахмуте, и там уже есть признаки того, что ситуация может развернуться против них, потому что украинское контрнаступление может начаться именно в Бахмуте. Ведь с флангов вокруг "Вагнера" россияне уже убегают, не на километры, но убегают. Поэтому Пригожин хочет отвести вину от себя, и его цель – сделать все, чтобы "Вагнера" там не было, когда начнется украинское контрнаступление. Но там есть заградительные отряды Росгвардии, которые не пускают тех, кто хочет выйти. Поэтому ситуация там настолько неконтролируемая, что там возможен даже вооруженный конфликт между "вагнеровцами" и Росгвардией.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ" Южное " и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

А в целом эти заявления Пригожина, которых в последнее время было много, о чем – они о реальном положении вещей или это попытка заговорить провалы в Бахмуте?

О реальном положении вещей. Он выбрал для себя позицию турбопатриота, то есть он за русскую победу, господство России над миром, галактикой и Вселенной. Это же его слова: "Наш бизнес – смерть, и бизнес идет хорошо". То есть такую позицию, которая абсолютно презирает любые человеческие ценности Пригожин выбрал себе в качестве имиджа. И то, что он говорит, этот турбопатриотизм, включает в себя готовность говорить неприятные вещи. Мол, нельзя прятать от населения то, что на самом деле происходит.

Да, он рассказывает о реальной ситуации с дефицитом на фронте, непутевым командованием. Это действительно так и есть, но главный вопрос – почему вы полезли в Украину? С какой стати вы считали, что можете захватить Украину за две недели? Если есть люди, которые об этом знают, то у них будут серьезные проблемы.

Вся эта потасовка вокруг Пригожина и внутри кремлевских "башен" как-то повлияет на дальнейший ход войны? Могут ли все эти заявления и действия Пригожина быть определенной попыткой Кремля выйти из войны? Потому что Пригожин - это криминалитет, на которого Кремлю удобно все повесить, ведь он даже в России считается террористом.

Это - предпосылка и одновременно следствие неуспешной военной кампании. Обязательное следствие этого - поиски виновного и разборки внутри окружения фюрера. Это - совершенно естественно и так было всегда и везде. И это свидетельство того, что те, кто руководит этой войной внутри РФ понимают, что все идет совершенно не по плану. И да, я говорил о том, что Пригожина планируют использовать при дальнейшем развитии событий. А это предполагает, что Путин, по состоянию здоровья или как-то с ним договорятся, отойдет в сторону. Его могут и убрать, но скорее всего, его просто подвинут на должность главы некоего президентского совета, который для него придумают. А дальше уже будут искать более-менее приемлемую для Запада кандидатуру, которая якобы будет олицетворять новую Россию, готовую идти на переговоры, частично деоккупировать Украину (без Крыма). И здесь на Пригожина могут ссылаться как на того, кто действительно рассказывает о проблемах. С другой стороны,"Вагнер" – это военная сила, которую можно использовать во внутренних разборках. Или аргументировать тем, что его могут бросить в бой.

Все это - предпосылка для начала разборок в Кремле, которые обязательно будут и все больше назревают. Но чтобы эта предпосылка перешла в реальные действия, нужно успешное наступление Украины.

За кого в таком случае может выступить Пригожин? Ведь он, вероятно, не самостоятельный игрок.

Он - авантюрист, поэтому неуправляемый и почти самостоятельный. Таких в команду не берут, потому что неизвестно, что он учудит на следующий день. Но его хотят использовать. Он оказался влиятельным, первым создал эту частную военную кампанию и имеет реальную силу. То есть у него есть вооруженные люди, которые по команде могут куда-то пойти и делать что угодно, ведь у зэков нет тормозов. Почему "Вагнер" наиболее эффективен из российских войск? Потому что им нравится убивать, грабить, это - их естественное состояние.

Пригожин хочет долю публичной власти, а не за кулисами, влияния. Что из этого получится – никто не знает, но для него важен процесс. Он в центре общественного внимания, о нем принимают решения международные организации, признавая "Вагнер" террористической организацией. И все это очень ему нравится. Я знаю людей и в Украине, которые за любые деньги готовы быть в телевизоре. И Пригожин из их числа.

В целом какие-то перспективы у Пригожина в российской политике есть? Если Путин отойдет от власти, ему дадут туда попасть или нет?

В ближайшее время в России не предвидится какой-то публичной политики. По сценарию, скорее всего, будут определенные вооруженные противостояния между разными группировками за разные территориальные угодья. Денег там не так много, поэтому, скорее всего, будет борьба за Москву. Она будет разворачиваться между криминальными силами, силовиками разных направлений. Между такими как "кадыровцы", которые тоже претендуют на Москву и имеют внутри Москвы серьезную вооруженную группировку. Именно там будут использовать и Пригожина, но это не является публичной политикой. Возможно, он и будет делать какие – то публичные заявления, но основное его влияние - силовое. И он, безусловно, будет участвовать в новом распределении полномочий и денег в России после поражения. Если он, конечно, сможет уцелеть.

То есть если он будет участвовать в этих разборках, есть ли у него перспективы в дальнейшем, если получит определенное влияние, занять какую-то публичную должность? Воспримут ли его таким?

Если и может, то какую-то символическую. В свое время очень похожее происходило с Борисом Березовским. Он также имел дело с криминалом, имел серьезное влияние и рассказывал, что фактически привел Путина к власти (хотя это не является правдой) и у него была достаточно декоративная должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны РФ. То же возможно и с Пригожиным, но вряд ли он сам захочет иметь какую-то должность. Потому что публичная должность - это не только возможности, но и определенные ограничения, потому что тогда он начнет институционализироваться. То есть надо будет как-то встраиваться в систему власти, но ему именно это и не нравится. Ведь его сила именно в том, что он говорит и делает все, что угодно. Это и привлекает к нему определенное внимание, вызывает симпатию похожих на него авантюристов в РФ. А такие люди (10-15%) всегда присутствуют в любом обществе, и это достаточно действенная сила, потому что они активны. Поэтому он хочет быть более неформальным главой, то есть руководить своей вооруженной группировкой. Публичная должность - не для него, потому что там он облажается очень быстро.

Вы упоминали о "кадыровцах". Есть ли какая-то связь между Пригожиным и Кадыровым? Они ведут соперничество между собой за благосклонность Путина (или здесь может быть что-то другое)?

Есть и другое, то, что их объединяет - критическое отношение к военному командованию, которое, по их убеждению, провалило агрессию. Бездарное, воевать не умеет, а вот если бы они, то был бы "Киев за 3 дня". Хотя мы знаем, как на самом деле воюют кадыровские тиктокеры, которые понесли огромные потери под Киевом, Мариуполем. Пригожину, сколько бы он об этом ни рассказывал, собственных зэков не жалко, ибо философия зэка предполагает, что он может и должен погибнуть в любой момент, и слезы за ним никто не пустит. У Кадырова не так – чеченцы берегут каждого мужчину, потому что они – маленький народ.

Однако оба они совпадают в оценке неверных действий генерального штаба и Минобороны РФ, но они конкурируют не за влияние Путина. Сейчас они конкурируют за будущее, точнее за то, кто будет влиять на ситуацию после Путина. Итак, после Путина будет очень интересно - он отходит, и все это чувствуют как из-за его здоровья, так и из-за исхода войны. Ведь благодаря неудачной агрессии против Украины он уже потерял все свое влияние на международном поле, где рынки, бизнес и деньги. Постсоветское пространство к этому не относится, и в РФ это понимают. Путин теряет и во внутреннем смысле, ведь все начинают думать о том, что будет после него. То есть формально против Путина пока никто не идет, но и Пригожин, и Кадыров уже думают о своем будущем в будущей России. Они и там хотят быть "сверху", и там вполне возможна не просто их конкуренция, а прямое столкновение.

Как тогда можно объяснить ситуацию с надеждами российских либералов на новую Россию без Путина? Так выглядит, что к власти в РФ может прийти человек намного хуже Путина. Чего тогда будут ждать либералы, если к власти придет какой-то головорез вроде Кадырова или Пригожина?

Есть такая вероятность. Но, скорее всего, если на власть будет претендовать такое лицо, как Кадыров или Пригожин, начнется реальный распад России. Потому что другие регионы не захотят быть рядом с такими руководителями.

Скорейший сценарий распада России - сама претензия на власть условного Кадырова или Пригожина. Все остальные варианты тоже предполагают распад, но не такой стремительный.

То, что подчеркивают российские либералы – это, простите мне, сплошной бред, совершенно оторванный от реальности. Они в полуметре от земли, но в небо тоже не летят – то есть они хотят сохранить Россию в текущем виде. С ядерным оружием, большой, хоть и не очень мощной и искусной армией, с претензиями на если не мировое властвование, то огромное мировое влияние. После того, что учудила Россия это совершенно нереально, но они этого хотят. И еще они хотят каким-то образом примириться с Украиной, США и это тоже нереально. Тем более, что они даже не хотят как следует извиняться. Да, потихоньку, но "Крым – это не бутерброд" и далее по тексту.

То, чего хотят либералы может иметь значение разве что для каких-то исследователей чего-то окаменевшего где-то через сто лет. Но будут решать другие люди внутри РФ – авантюристы, силовики, зарубежные влияния (и хотелось бы, чтобы и украинское влияние на ситуацию в РФ присутствовало, потому что для нас это наиболее важно). Либералов разного сорта могут использовать силовики как вывеску – поставить кого-то приятного для них вроде Навального, но они не будут ничего решать.

Скорее всего, после Путина придет коллективный Путин. Не какой-то персональный, Кадыров, Пригожин, а коллективный, который будет таким же, как Путин, но будет выглядеть несколько иначе. Будет не таким запятнанным кровью. Многие говорят о Патрушеве-младшем, хотя, и я часто об этом говорю, в любой стране исторические циклы развиваются схожим образом. И вот после Сталина в России пришел коллективный Сталин во главе с никаким Маленковым, который пытался продолжать его линию, но это уже было невозможно. После этого пришел Хрущев, занявшийся развенчанием культа Сталина. Нечто подобное, коллективные силовики, придут после Путина, даже если Путин не умрет, а будет подвинут. Вот после него придет человек, которого мы сейчас не видим, не очень понимаем, потому что и Хрущева в свое время после Сталина мало кто воспринимал. То есть это будет некий человек из публичной сферы, условный Дудь, которого мы не представляем в качестве политической фигуры. Вот кто-то вроде него придет к власти и начнет развенчание культа Путина. Но это - годы, до них еще надо дожить.

Но для нас это риски сохраняет, я так понимаю?

Постоянные. И минимизация рисков для нас заключается в том, что нам надо очень быстро вооружиться современным вооружением, часть из которого мы производим сами в кооперации с нашими союзниками. И не упрашиваем их дать нам ракеты. Потому что ракеты на 300 километров мы просим больше чем полтора года, хотя изготовить их возможно за полгода.

То есть надо вооружиться и быть настолько сильными, чтобы у путинистов и постпутинистов не возникало даже мысли о том, что можно снова зайти в Украину, потому что здесь они получат настолько серьезный отпор, что тогда по Кремлю будут лететь не только какие-то детские беспилотники, а серьезная баллистическая ракета. Вот это и будет гарантией, ибо другого они не понимают – только силу. И тот же Пригожин должен говорить то, что Украина сильная и периодически нас бьет. То есть даже он это признает.