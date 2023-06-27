Путин не преступник, а Украина – не суверенна: Орбан опозорился галиматьей

Виктор Орбан снова сделал вид, будто не замечает причину войны в Украине, которую развязала РФ.

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Виктор Орбан сделал новое скандальное заявление / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опозорился новой порцией бредовых измышлений по поводу войны, развязанной РФ против Украины.

Как и ранее симпатик диктатора Владимира Путина делает вид, что не замечает причину войны в Украине, которую развязала Россия. Новые скандальные заявления он озвучил в интервью немецкому изданию Bild.

Премьер Венгрии заявил, что Украина якобы не сможет выиграть войну против РФ, потому что у нее "солдаты закончатся раньше". Поэтому, по словам Орбана, единственное решение в этой ситуации – перемирие.

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На вопрос, считает ли Орбан Путина военным преступником, он ответил: "Нет. Не для меня".

"Если мы хотим перемирия и переговоров, мы должны убедить участников конфликта сесть за стол. А сказать им "иди, садись, мы вас арестуем", было бы не очень хорошо. Поэтому мы можем говорить об этих правовых и уголовных последствиях только после заключения мира или условного мира. Абсолютно глупо сейчас об этом говорить", — добавил он.

На вопрос журналиста о том, что президент Владимир Зеленский выступает против заморозки конфликта и любых договоренностей по вооруженной агрессии России, Орбан ответил: "Я знаю это мнение. Но что действительно важно, это то, что американцы хотят делать. Украина перестала быть суверенной страной. У них нет денег. У них нет оружия. Они могут воевать только потому, что мы поддерживаем их на Западе. Так что если американцы решат, что хотят мира, мир будет".

Напомним, ранее Орбан заявил, что Украине якобы "не одержать победу" над страной-агрессором Россией. При этом он повторил пропагандистские тезисы Кремля ‒ мол, "Америка хочет втянуть" Венгрию в войну против России, но венгры "на нее не пойдут".

Кроме того, пропутинский премьер-министр Орбан сам "заглядывается" на украинскую территорию. Недавно он цинично заявил, что Закарпатье – это "древняя венгерская земля".

Позже Орбан заявил, что необходимо сделать всё возможное, чтобы не допустить контрнаступления и посадить Киев и Москву за стол переговоров. По словам Орбана, контрнаступление, которое готовят ВСУ, "является делом украинцев".

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