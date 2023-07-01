УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В разведке раскрыли вероятные планы РФ: Зеленский провел важное заседание Ставки

Алексей Тесля
1 июля 2023, 21:27 обновлено 1 июля, 21:32
21
На Ставке обсудили обстановку на белорусской границе и возможные действия врага.
Зеленский
Владимир Зеленский заслушал доклад Кирилла Буданова / УНИАН, NV

Президент Украины Владимир Зеленский провел выездное заседание Ставки верховного главнокомандующего на Ровенской атомной электростанции.

"Сегодня Ставка выездная. Собрались на Ровенской АЭС, чтобы на месте оценить любые возможные угрозы станции. Доклады Залужного, Буданова об оперативной обстановке на белорусской границе и возможных действиях врага", — написал Зеленский в Telegram.

Кроме этого, на заседание об усилении Северного направления и охране АЭС доложили глава МВД Игорь Клименко, командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, командующий Национальной гвардией Юрий Лебедь, глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

видео дня

Также об оборонительных рубежах и социально-экономической ситуации в регионе доложили глава Ровенской ОВА Виталий Коваль, а также командующий "Волыни" Миронюк. Глава Госспецсвязи Юрий Щиголь - о защите Ровенской АЭС от киберугроз.

В Ставке также принимали участие президент "Энергоатома" Петр Котин и директор станции Павел Ковтонюк.

"Держим ситуацию под контролем", — подчеркнул Зеленский.

Ранее Зеленский провел Ставку, где обсудили насущные вопросы и проблемы. Зеленский отметил важность усиления рубежей на севере страны.

Зеленский во время Ставки заслушал доклады командующих Залужного, Сырского, Тарнавского, Наева.

Напомним, ЧВК Вагнера снова вербует наемников и строит лагеря в РБ у границ с Украиной. Сразу в нескольких городах РФ уже возобновили работу центры вербовки боевиков в ЧВК Вагнер.

Лукашенко рассказал о лагерях для"вагнеровцев". Белорусский диктатор подчеркнул, что кое-кто из наемников намерен подписать контракт с Минобороны страны-агрессора России.

Больше новостей:

Владимир Зеленский Валерий Залужный Кирилл Буданов
Реклама

Главное за день

В разведке раскрыли вероятные планы РФ: Зеленский провел важное заседание Ставки

В разведке раскрыли вероятные планы РФ: Зеленский провел важное заседание Ставки

21:27 Украина
"Разрушительное влияние на режим Путина": шеф ЦРУ о бунте ЧВК Вагнера

"Разрушительное влияние на режим Путина": шеф ЦРУ о бунте ЧВК Вагнера

20:53 Мир
У Путина есть два варианта капитуляции, новая власть пойдет на сделку – Жданов

У Путина есть два варианта капитуляции, новая власть пойдет на сделку – Жданов

19:50 Украина
Все главные новости

Последние новости

21:27

В разведке раскрыли вероятные планы РФ: Зеленский провел важное заседание Ставки

21:01

Думает, что все под контролем: журналисты узнали, что Путин делал во время бунта Пригожина

20:53

"Разрушительное влияние на режим Путина": шеф ЦРУ о бунте ЧВК Вагнера

20:11

"Дни Шойгу сочтены": эксперт о неожиданном кандидате на должность главы МО РФ

19:50

У Путина есть два варианта капитуляции, новая власть пойдет на сделку – Жданов

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

19:31

Как сказать на украинском "солнцепёк": Авраменко назвал благозвучный аналогВидео

19:08

"Почки отказали": в Сети раскрыли неожиданный диагноз Кадырова

18:23

"Вы там совсем обалдели?": Гиркин в истерике спрогнозировал новые бунты в РФВидео

18:23

Зеленский – об F-16 для Украины: к Западу есть вопросы о поставках самолетов

Реклама
17:58

Путинистку Кудрявцеву разорвало от слов уехавшей российской актрисы

17:31

Можно привлечь большие проблемы с деньгами: что нельзя делать 2 июля - приметы

17:31

Мощный удар на юге: ВСУ вышли на новые рубежи и "покрошили" две роты россиян

17:30

Директор Мультиплекса Романчук показал закупленные для нужд ВСУ лазерные дальномеры

17:26

Пьяная Волочкова опозорилась тупостью во время интервью

17:21

"Остались недели": Саакашвили спрогнозировал конец власти Путина

16:52

Зеленский – НАТО: примите Украину в Альянс, надо поставить Путина на место

16:43

Можно ли хранить пленку в холодильнике: простой совет поможет сотням хозяек

16:41

Зеленский назвал единственное условие для начала мирных переговоров с РФ

16:04

Заявил, что "Украины не существует": таксист в Харькове "налетел" на пассажирку и оскандалилсяВидео

15:58

Россия способна устроить локальный взрыв на Запорожской АЭС – Зеленский

Реклама
15:40

Украина ударила санкциями по россиянам и Georgian Airways, которая летает в РФ

14:59

Испания выделит Украине новый пакет помощи на сумму €55 млнВидео

14:52

Сказочная оптическая иллюзия для самых умных: лишь немногие найдут птичку за 15 секунд

14:37

Дело о "пьяном" ДТП Остапа Ступки ушло в суд

14:18

Любовный гороскоп на неделю 3-9 июля: Овну – испытание, Скорпиону - недовольство

13:54

Медведев забился в истерике: пригрозил ядеркой Польше и "исчезновением" Дуде

13:25

Распад РФ: Данилов спрогнозировал, какие республики выйдут из состава России

13:23

Новые суммы в платежках за свет: как сильно подорожало электричество

13:13

Макс Барских порадовал фанатов новым украиноязычным хитом

12:56

Гороскоп Таро на неделю 3-9 июля: Рыбам – изобилие, Весам - вечеринка

12:56

Зеленский – о рисках для жизни: Путину больше угрожают, его хотят убить

12:37

"Будет долго и кроваво - никаких иллюзий": генерал Милли оценил контрнаступление

12:33

РФ накапливает ракеты: в Воздушных силах рассказали о коварных планах оккупантов

12:13

Гороскоп на завтра 2 июля 2023: Львам – разногласие, Девам - облегчение

12:06

"Сейчас клон всех уток": Лорак получила на орехи за старое фото в вышиванке

12:05

Зеленский оценил риск атаки "вагнеровцев" на Украину со стороны Беларуси

11:42

Зеленский – о контрнаступлении ВСУ: Украине нужно время и больше оружия

11:06

Что нужно купить при ядерном взрыве и как подготовиться к возможной угрозе

10:43

Винник пояснил, будет ли переводить свои хиты на украинский язык

10:38

Премьер Испании прибыл в Киев с официальным визитомВидео

Реклама
10:32

Зеленский - о потерях Украины в войне: "До конца войны мы не узнаем"

10:22

Еще один российский певец стал иноагентом

09:50

Военный эксперт пояснил, какие страны Запада могут воевать с Россией

09:44

"Путин - неуправляемый": Зеленский заявил о риске подрыва оккупантами ЗАЭС

09:22

Окружение Путина устроило ГКЧП-2 и теперь будет делить власть - Михаил ПритулаЭксклюзив

09:03

Украинцам с 1 июля повысили пенсии: кому и как сильно

09:01

РФ может устроить аварию на ЗАЭС: в ISW описали три возможных сценария

08:56

Потерял слух: Популярный украинский певец оказался в больнице

08:20

Россияне запускают сценарий управляемой аварии на ЗАЭСмнение

08:20

"Вагнер" здесь больше не работаетмнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода веснаМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять