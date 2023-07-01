В разведке раскрыли вероятные планы РФ: Зеленский провел важное заседание Ставки

На Ставке обсудили обстановку на белорусской границе и возможные действия врага.

https://glavred.info/ukraine/v-razvedke-raskryli-veroyatnye-plany-rf-zelenskiy-provel-vazhnoe-zasedanie-stavki-10482415.html Ссылка скопирована

Владимир Зеленский заслушал доклад Кирилла Буданова / УНИАН, NV

Президент Украины Владимир Зеленский провел выездное заседание Ставки верховного главнокомандующего на Ровенской атомной электростанции.

"Сегодня Ставка выездная. Собрались на Ровенской АЭС, чтобы на месте оценить любые возможные угрозы станции. Доклады Залужного, Буданова об оперативной обстановке на белорусской границе и возможных действиях врага", — написал Зеленский в Telegram.

Кроме этого, на заседание об усилении Северного направления и охране АЭС доложили глава МВД Игорь Клименко, командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, командующий Национальной гвардией Юрий Лебедь, глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

видео дня

Также об оборонительных рубежах и социально-экономической ситуации в регионе доложили глава Ровенской ОВА Виталий Коваль, а также командующий "Волыни" Миронюк. Глава Госспецсвязи Юрий Щиголь - о защите Ровенской АЭС от киберугроз.

В Ставке также принимали участие президент "Энергоатома" Петр Котин и директор станции Павел Ковтонюк.

"Держим ситуацию под контролем", — подчеркнул Зеленский.

Ранее Зеленский провел Ставку, где обсудили насущные вопросы и проблемы. Зеленский отметил важность усиления рубежей на севере страны.

Зеленский во время Ставки заслушал доклады командующих Залужного, Сырского, Тарнавского, Наева.

Напомним, ЧВК Вагнера снова вербует наемников и строит лагеря в РБ у границ с Украиной. Сразу в нескольких городах РФ уже возобновили работу центры вербовки боевиков в ЧВК Вагнер.

Лукашенко рассказал о лагерях для"вагнеровцев". Белорусский диктатор подчеркнул, что кое-кто из наемников намерен подписать контракт с Минобороны страны-агрессора России.

Больше новостей: