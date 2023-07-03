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ВСУ ведут успешное контрнаступление: в Минобороны раскрыли детали

Анна Ярославская
3 июля 2023, 09:23 обновлено 3 июля, 09:35
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Площадь освобожденных территорий за неделю увеличилась на 9 кв. км на Востоке и на 28,4 кв. км - на Юге.
Война, ВСУ
ВСУ продолжают успешное контрнаступление / Коллаж: Главред, фото: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев, 14 ОМБр Романа Великого

Силы обороны Украины продолжают контрнаступление и имеют успех. Площадь освобожденных территорий за неделю увеличилась на 9 кв. км на Востоке и на 28,4 кв. км - на Юге. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По словам Маляр, на Востоке продолжаются как наступательные, так и оборонительные действия.

"Мы двигаемся на Бахмутском направлении, а враг и дальше ведет наступление на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Противник пытается вытеснить наши войска с занимаемых позиций, но получает достойный отпор. Сейчас там продолжаются тяжелые бои", - написала замминистра в Telegrаm.

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За прошедшую неделю в результате улучшения оперативного (тактического) положения и выравнивания линии фронта освобожденная площадь увеличена на 9 кв. км.

Маляр добавила, что количество вражеских обстрелов на востоке за неделю увеличилось вдвое.

На Юге Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В частности, успешное контрнастпление ВСУ идет на таких направлениях: Новодаровка, Приютное; Новоданиловка, Роботино; Новоселки, Старомайорское.

За прошедшую неделю увеличены освобожденные территории на 28,4 кв. км. В общей сложности освобожденная площадь на юге составляет 158,4 кв. км.

Контрнаступление ВСУ

В Институте изучения войны утром 3 июля сообщили, что Вооруженные силы Украины осуществили контрнаступательные операции на шести участках фронта. На некоторых из них добились успехов.

Издание The Washington Post со ссылкой на американского военного писало, что контрнаступление ВСУ происходит не очень быстро по нескольким причинам. В частности, украинским военным мешают быстрее двигаться вперед минные поля, которые установила российская оккупационная армия.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится к освобождению захваченных войсками страны-агрессора России территорий. Для полноформатной реализации контрнаступательной операции ВСУ нужно время. Запад должен ускорить поставки оружия.

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