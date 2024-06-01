Графики отключения света могут измениться: ситуация в регионах Украины

Основной причиной отключений являются масштабные российские атаки на энергосистему и вызванный ими дефицит мощности, сообщают в Минэнерго.

https://glavred.info/ukraine/grafiki-otklyucheniya-sveta-mogut-izmenitsya-situaciya-v-regionah-ukrainy-10569686.html Ссылка скопирована

Графики отключения света в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ночью враг атаковал энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях. Это уже шестой массированный ракетно-дроновой удар по энергетическим объектам, который враг наносит с 22 марта, рассказали в Министерстве энергетики.

"Последствия уточняются. Энергетики работают над их ликвидацией", - говорится в заметке.

Там также отметили, что 1 июня с 18:00 до 23:00 во всех регионах прогнозируются применения графиков ограничений бытовых и промышленных потребителей.

видео дня

"В то же время в связи с ночной атакой на энергосистему объемы ограничений могут меняться. Напомним, что основной причиной отключений являются масштабные российские атаки на энергосистему и вызванный ими дефицит мощности", - говорится в сообщении.

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 26 946 МВт-час. Экспорта не предвидится.

В Минэнерго отмечают, что после ночных атак обесточивались потребители в Харьковской, Ивано-Франковской, Полтавской областях.

Харьковская область

В результате боевых действий сегодня утром отключилась воздушная линия облэнерго, обесточены почти 2 тысячи абонентов. Всего в результате вражеских обстрелов остаются без напряжения 39,3 тысячи точек учета.

Ивано-Франковская область

Из-за ракетной атаки частично обесточен один населенный пункт. Продолжаются восстановительные работы.

Днепропетровская область

Из-за технологического нарушения обесточены 326 абонентов. Продолжаются восстановительные работы.

Донецкая область

Из-за вражеских обстрелов за прошедшие сутки было обесточено 9,4 тысячи абонентов в 19 населенных пунктах. Энергетики запитали 6,3 тысячи абонентов в 3 населенных пунктах. На утро остаются без напряжения 117 населенных пунктов, всего - 50 тысяч абонентов.

Закарпатская область

Из-за непогоды обесточены 10 населенных пунктов, всего - 2170 абонентов.

Запорожская область

На утро из-за вражеских обстрелов без света остаются 3,7 тысячи абонентов в 51 населенном пункте.

Полтавская область

В результате боевых действий повреждена воздушная линия облэнерго, обесточены юридические потребители.

Сумская область

Энергетики запитали 99 абонентов в одном из населенных пунктов. На утро остаются без напряжения 3827 точек учета в 71 населенном пункте.

Херсонская область

В г. Херсон остаются обесточенными 3058 абонентов. В области после обстрела было обесточено 1650 абонентов в 3 населенных пунктах. Всего остаются без света 27,4 тысячи точек учета в 48 населенных пунктах.

Черниговская область

В результате боевых действий остаются обесточенными 1555 абонентов в 28 населенных пунктах.

Что такое Министерство энергетики? Министерство энергетики Украины обеспечивает формирование и реализует государственную политику в электроэнергетическом, ядерно-промышленном, угольно-промышленном, торфодобывающем, нефтегазовом и нефтегазоперерабатывающих комплексах; формирование и реализацию государственной политики в сфере эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, энергосбережения, возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива (кроме обеспечения энергоэффективности зданий и других сооружений) и в сфере надзора (контроля) в сфере электроэнергетики; формирование государственной политики в сфере электроэнергетики

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, что в Кабмине анонсировали рост тарифов. Свет для бытовых потребителей подорожает уже в ближайшее время, проводятся окончательные расчеты, сказал руководитель Минэнерго Герман Галущенко.

В ДТЭК ответили, сколько в Украине будут применять графики отключения света. До момента восстановления поврежденной генерации, отключения электроэнергии остаются единственным способом балансировки энергосистемы, заявил Дмитрий Сахарук.

Потепление снизило потребление, но полностью избежать отключений пока не удастся, отметил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Вероятно, отключения будут и летом, и осенью, пока система не восстановится.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред