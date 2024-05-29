Повышение тарифов отложат: эксперт сказал, когда и насколько взлетит стоимость света

Помощи Запада вполне достаточно при эффективном использовании, чтобы обеспечить восстановление энергосистемы без повышения тарифов, заявил Александр Хмелевский.

https://glavred.info/economics/povyshenie-tarifov-otlozhat-ekspert-skazal-kogda-i-naskolko-vzletit-stoimost-sveta-10568936.html Ссылка скопирована

Тариф на электричество может подскочить до 3.5 грн за кВт / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Повышение цен на свет возможно с 1 июля или позже. Тариф на электричество для украинцев поднимется с 2.64 грн за киловатт-час до 3.5 грн. Об этом рассказал в эксклюзивном комментарии "Главреду" кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский.

"Сейчас решение о повышении цен на электроэнергию с 1 июня еще не принято. Однако этот вопрос активно обсуждается. Скорее всего, новый тариф для населения будет на уровне 3,5 грн за кВт. Похоже, что повышение тарифов будет несколько отложено", - отметил эксперт.

По его словам, повышение тарифа на электроэнергию возможно с 1 июля или позже. Хмелевский отметил, что отключение поставок электроэнергии населению, которое происходит сейчас, является своеобразной подготовкой украинцев к повышению тарифов.

видео дня

"Нас уверяют, что энергосистема претерпела огромные разрушения и для ее восстановления нужно повысить тарифы. Тем не менее, Запад предоставляет Украине немалую помощь для восстановления энергосистемы, как финансовую, так и поставкой энергооборудования. Этой помощи при эффективном использовании вполне достаточно, чтобы обеспечить восстановление энергосистемы без повышения тарифов", - заявил он.

Кто такой Александр Хмелевский? Александр Хмелевский - независимый эксперт по вопросам экономики. Образование: Киевский Национальный Университет имени Т.Г.Шевченко, специальность - "политическая экономия". Научная степень: кандидат экономических наук, Институт экономики НАН Украины. Работал в банковской и инвестиционной сфере. Прошел путь от экономиста до заместителя председателя правления крупного системного банка.

Тариф на электроэнергию в Украине - главные новости по теме:

Как сообщал Главред, Трипольская ТЭС (Киевская область) и Змиевская ТЭС (Харьковская область) подверглись разрушениям на 80% в результате российских атак, сообщил технический директор "Центрэнерго" Евгений Гарькавый. Их восстановление займет 1,5-2 месяца, но самая большая проблема - это уничтоженное и дорогостоящее оборудование.

Также уровень тарифов, действующих сейчас, не покрывает затрат на производство, особенно с учетом уничтожений энергетической системы Украины из-за обстрелов оккупантов. Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что решение о повышении тарифа на электроэнергию украинцев должны принять до конца мая. Сейчас проводятся окончательные расчеты и будут учитываться объемы потребления электричества.

Кроме этого, после повышения тарифов на электроэнергию ограничения энергоснабжения для украинцев могут вырасти, особенно в Киеве. Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко объяснил, что это связано с возможным увеличением дефицита энергии, особенно летом из-за более дорогих ремонтных работ и увеличенного потребления.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред