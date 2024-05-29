Повышение тарифов отложат: эксперт сказал, когда и насколько взлетит стоимость света

Повышение цен на свет возможно с 1 июля или позже. Тариф на электричество для украинцев поднимется с 2.64 грн за киловатт-час до 3.5 грн. Об этом рассказал в эксклюзивном комментарии "Главреду" кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский.
"Сейчас решение о повышении цен на электроэнергию с 1 июня еще не принято. Однако этот вопрос активно обсуждается. Скорее всего, новый тариф для населения будет на уровне 3,5 грн за кВт. Похоже, что повышение тарифов будет несколько отложено", - отметил эксперт.
По его словам, повышение тарифа на электроэнергию возможно с 1 июля или позже. Хмелевский отметил, что отключение поставок электроэнергии населению, которое происходит сейчас, является своеобразной подготовкой украинцев к повышению тарифов.
"Нас уверяют, что энергосистема претерпела огромные разрушения и для ее восстановления нужно повысить тарифы. Тем не менее, Запад предоставляет Украине немалую помощь для восстановления энергосистемы, как финансовую, так и поставкой энергооборудования. Этой помощи при эффективном использовании вполне достаточно, чтобы обеспечить восстановление энергосистемы без повышения тарифов", - заявил он.
Кто такой Александр Хмелевский?
Александр Хмелевский - независимый эксперт по вопросам экономики.
Образование: Киевский Национальный Университет имени Т.Г.Шевченко, специальность - "политическая экономия".
Научная степень: кандидат экономических наук, Институт экономики НАН Украины.
Работал в банковской и инвестиционной сфере. Прошел путь от экономиста до заместителя председателя правления крупного системного банка.
Тариф на электроэнергию в Украине - главные новости по теме:
Как сообщал Главред, Трипольская ТЭС (Киевская область) и Змиевская ТЭС (Харьковская область) подверглись разрушениям на 80% в результате российских атак, сообщил технический директор "Центрэнерго" Евгений Гарькавый. Их восстановление займет 1,5-2 месяца, но самая большая проблема - это уничтоженное и дорогостоящее оборудование.
Также уровень тарифов, действующих сейчас, не покрывает затрат на производство, особенно с учетом уничтожений энергетической системы Украины из-за обстрелов оккупантов. Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что решение о повышении тарифа на электроэнергию украинцев должны принять до конца мая. Сейчас проводятся окончательные расчеты и будут учитываться объемы потребления электричества.
Кроме этого, после повышения тарифов на электроэнергию ограничения энергоснабжения для украинцев могут вырасти, особенно в Киеве. Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко объяснил, что это связано с возможным увеличением дефицита энергии, особенно летом из-за более дорогих ремонтных работ и увеличенного потребления.
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