Тариф на электроэнергию в Украине повысят: СМИ пояснили, сколько придется платить

Как сообщают СМИ, Ттариф на электроэнергию в Украине могут повысить уже в июне. При этом цена якобы увеличится с 2,64 грн до 3,5 грн за киловатт-час.

https://glavred.info/economics/tarif-na-elektroenergiyu-v-ukraine-povysyat-smi-poyasnili-skolko-pridetsya-platit-10566281.html Ссылка скопирована

Как поднимут цены на свет: СМИ рассказали / коллаж Главред, фото УНИАН

Тариф на электроэнергию в Украине для населения, по всей вероятности, повысят уже в июне ‒ с 2,64 грн до 3,5 грн за киловатт-час, сообщает портал "Обозреватель".

Но, говорят эксперты, окончательное решение о стоимости электроэнергии еще не приняли. Среди возможных вариантов – повышение тарифа для всех до 3,5 грн. Также рассматривают возможность вернуть дифференцированный тариф.

В таком случае платить больше будут те, кто использует больше электроэнергии. Однако чиновники говорят ‒ для того, чтобы получить средства на восстановление энергосистемы после атак страны-агрессора РФ цены на свет необходимо повысить для всех.

видео дня

"Во избежание аварийных отключений Минэнерго обращается к потребителям с просьбой об экономном и ответственном потреблении электроэнергии. Важно уменьшить использование энергоемких приборов в пиковые часы (особенно вечером с 17:00 до 22:00)", – говорится в заявлении Министерства энергетики.

Эксперты говорят, что если каждый украинец сократит потребление тока хотя бы на 30%, то это позволит избежать либо значительно сократить) период отключений.

Крайне важно помнить:

отказаться от использования мощных электроприборов (кухонных приборов, стиральных машинок, обогревателей, кондиционеров и т. д.) в пиковый период потребления;

включать свет только в тех помещениях, где вы находитесь (лампы заменить энергосберегающими);

по возможности максимально сократить все потребление электроэнергии в указанный период.

Что такое жилищное-коммунальные услуги? Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения, сообщает "Википедия".



Удары по объектам инфраструктуры Украины - новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия в середине весны устроила масштабную атаку на энергетическую систему Украины. Из-за ракетных обстрелов введены графики аварийных отключений по областям страны.

Руководитель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отметил, что восстановление поврежденных объектов энергосистемы украинцам придется финансировать за собственные средства.

Ситуация с поставками электроэнергии в Харькове остается критической, но есть возможности улучшить ее в ближайшее время. Жителям Одессы, Хмельницкого и Кривого Рога рекомендуется экономить электроэнергию. Об этом сообщил председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

Позднее замминистра энергетики Украины Светлана Гринчук в эфире телемарафона заявила - финальное решение еще не принято, однако, вероятно, электричество для бытовых потребителей в стране все-таки подорожает.

По ее словам, повышение тарифа необходимо для того, чтобы Украина прошла через отопительный сезон 2024/2025.

"Мы обсуждаем в том числе повышение тарифов", – сказала чиновница, говоря о состоянии энергосистемы Украины после российских атак.

Вас может заинтересовать такое:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред