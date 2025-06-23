Удар по полигону: в ВСУ объяснили причины и назвали виновных в трагедии

Саранцев подчеркнул, что пренебрежение простыми правилами приводит к трагедиям.

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Удар по полигону ВСУ / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из заявления спикера:

22 июня россияне атаковали учебный полигон

Комиссия уже работала на месте ракетного обстрела

Ответственность за сохранение жизни и здоровья военных лежит на командовании

Специальная комиссия работала на месте ракетного обстрела на одном из учебных полигонов Сухопутных войск ВСУ. Об этом сообщил спикер Сухопутных войск Виталий Саранцев в эфире телемарафона.

Известно, что в результате атаки погибли трое военнослужащих, а еще 14 получили ранения.

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По его словам, ответственность за сохранение жизни и здоровья военнослужащих лежит на командовании.

"Комиссия вместе с экспертами и правоохранителями продолжает изучать обстоятельства и последствия российской атаки на учебный полигон, произошедшей вечером 22 июня. Командование Вооруженных Сил Украины в первую очередь отвечает за безопасность в учебных центрах и на полигонах бригад, поэтому руководители не должны допускать пренебрежения мерами безопасности, особенно во время воздушной тревоги", - подчеркнул он.

Саранцев отметил, что некоторые из военнослужащих не позаботились о том, чтобы спрятаться во время атаки. Именно они составили большинство пострадавших. Однако вовремя принятые меры по рассредоточению личного состава позволили избежать значительных потерь среди воинов.

"Конечно, все должен контролировать командир подразделения, где произошло событие. Ну и конечно должна быть развита и определенная самоответственность каждого военнослужащего. К сожалению, как показывает практика, пренебрежение этими простыми правилами приводит к трагедиям", - подчеркнул представитель Сухопутных войск.

Удар по полигону - последние новости Украины

Как сообщал Главред, 22 июня Россия нанесла ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск ВСУ, где проходили занятия с военнослужащими. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Представитель Сухопутных войск Виталий Саранцев заявил, что по временному учебно-тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск ВСУ был нанесен удар, вероятно ракетой Искандер-М.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает полный отчет о последствиях и всех обстоятельствах российского ракетного удара по полигону ВСУ в Херсонской области. По его словам, виновные должны понести полную ответственность.

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Что известно о Сухопутных войсках Украины? Сухопутные войска являются главным носителем боевой мощи Вооруженных Сил независимого Украинского государства. Это самый многочисленный самостоятельный вид Вооруженных сил Украины, главный носитель их боевой мощи, предназначенный для ведения боевых действий преимущественно на суше. Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины были сформированы в составе Вооруженных Сил Украины на основании Указа Президента Украины в соответствии со статьей 4 Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины" в 1996 году, передает Минобороны Украины.

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