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О Донбассе думать рано, ВСУ первым освободят Крым – военный

Алёна Воронина
27 июля 2023, 05:45
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Лучший вариант для Украины – если после освобождения Крыма будет политический кризис в РФ, и российские оккупанты не смогут дальше удерживать Донбасс.
Евгений Карась, украинские военные
ВСУ первым освободят Крым, с Донбассом придется подождать, считает Евгений Карась/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, 17 ОТБр имени Константина Пестушко

Украинские военные первым могут освободить от российских оккупантов Крым, а с освобождением Донбасса придется подождать.

Украинскому Генштабу приходится рассматривать наиболее строгие сценарии, чтобы быть готовыми ко всему. Такое мнение высказал военнослужащий ВСУ, лидер организации С14 Евгений Карась в интервью Главреду.

"Донбасс – это отдельная история. Я думаю, она будет после Крыма. Вряд ли Генштаб рассчитывает на какие-то оптимистичные сценарии, он принимает во внимание наиболее строгие", – отметил Карась.

По словам военнослужащего, Украине было бы лучше, если бы страна-агрессор Россия была неспособна удерживать Донбасс после потери ею Крыма.

"Но мне бы хотелось, чтобы так случилось, чтобы после развала обороны в Крыму и внутреннего политического кризиса в России они бы были просто не способны поддерживать террористические формирования "ЛДНР". Чтобы они отвели там войска и на определенных условиях капитулировали", – отметил военный ВСУ.

Ведь если Украине придется деоккупировать эти территории штурмом, то для этого нужно будет формировать дополнительные армейские корпуса.

"Это сложно, затратно, поэтому о Донбассе пока рано гадать. Сейчас пока всё идет к тому, что лето 2024 года у нас уже будет в Крыму", – подытожил Карась.

Смотрите видео интервью Евгения Карася Главреду о ситуации на фронтах:

Кто такой Евгений Карась

Евгений Карась – украинский общественный деятель и активист, лидер общественной организации С14 (движение Общество будущего). Участвовал в войне на Востоке Украины. После начала полномасштабной фазы войны с РФ встал на защиту Украины от российских оккупантов в составе одного из подразделений, сообщает Википедия.

Перспективы освобождения Крыма

В ГУР прокомментировали мощные взрывы в Крыму. "Хлопок" формирует у россиян понимание, что полуостров не является тылом и безопасной территорией для оккупантов, заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов. Он добавил, что многие оккупанты и коллаборанты уже вывезли родственников из Крыма, но сделать это смогли не все, потому что другим не позволяют.

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний высказал мнение, что РФ будет держаться за Крым зубами, а Донбасс и юг Украины ей безразличны. Наибольшие боевые действия будут за Крымский полуостров, и он будет фигурировать в переговорах, если они состоятся. РФ важный Крым для контроля над Черным морем.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что этапы окончания войны в Украине – это, прежде всего, освобождение материкового юга Украины, то есть Запорожской области и левобережья Херсонщины.

Украинский военнослужащий Евгений Карась спрогнозировал достижения ВСУ на этот и следующий год. Он считает, что Мелитополь освободят в 2023-м году, а Крым – в 2024-м. По его словам, украинские воины могут освободить большую часть Запорожской области и левобережья Херсонщины до конца текущего года.

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