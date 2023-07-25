РФ будет держаться за Крым зубами, Донбасс и юг Украины ей безразличны – эксперт

Наибольшие боевые действия будут за Крымский полуостров, и он будет фигурировать в переговорах, если они состоятся. РФ важен Крым для контроля над Черным морем.

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Наибольшие боевые действия будут за Крым, РФ будет держаться за него зубами, отметил Загородний/ коллаж: Главред, фото: Главред, скрин

Страна-агрессор Россия из всех оккупированных украинских территорий больше всего будет бороться за Крым. И если будут происходить переговоры, во время них она тоже будет говорить в первую очередь о полуострове.

В то же время не исключено, что украинские военные в первую очередь будут освобождать именно Крымский полуостров. Об этом рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний во время чата на Главреде.

"За Крым Россия будет держаться зубами, будет за него бороться. Не сомневайтесь. Впрочем, не исключено, что ВСУ в первую очередь будут освобождать именно Крым, поскольку кто владеет Крымом, тот фактически и контролирует Черное море", – отметил Загородний.

На то, чтобы удержать оккупированную часть Донецкой и Луганской областей, а также юг Украины, страна-агрессор будет направлять меньше сил и средств, считает эксперт.

"За Крым россияне будут бороться, он будет фигурировать во всех переговорах. А вот то, что будет происходить на юге Украины и Донбассе, им, в принципе, всё равно. Всё это станет понятнее после выхода ВСУ на берег Азовского моря, когда будет перерезан сухопутный коридор из России в Крым", – подытожил он.

Смотрите видеоверсию чата на Главреде с Тарасом Загородним:

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Освобождение Крыма

Раньше в ГУР прокомментировали мощные взрывы на полуострове. "Хлопки" формируют у россиян понимание, что Крым не является тылом и безопасной территорией для оккупантов, заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов. Он добавил, что многие оккупанты и коллаборанты уже вывезли родственников из Крыма, но сделать это смогли не все, потому что другим не позволяют.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что предпосылки для освобождения Крыма уже создаются. На территории Крыма сейчас ведется плановая работа по уничтожению объектов, таких как склады с боеприпасами, горюче-смазочными материалами и не только.

Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что Украина продолжит бить по Крымскому мосту. Удары по Крымскому мосту уменьшат способность российских оккупантов воевать и помогут спасти жизни украинцев.

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