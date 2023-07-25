"Есть успехи в производстве собственных ракет": Минстратегпром заинтриговал заявлением

Наше государство движется к тому, чтобы стать крупнейшим производителем оружия в Европе. За прошлый месяц украинские производственные мощности выросли вдвое.

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Украина имеет успехи в производстве собственных ракет/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Украина сейчас уверенно движется к увеличению изготовления собственного оружия. Основные силы направляются на изготовление собственных ракет, и в этом уже есть определенные успехи.

Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в интервью PAP. При этом он подчеркнул, что наше государство хочет стать крупнейшим производителем оружия среди европейских государств.

"Украина станет оружейным арсеналом свободного мира и экспертом в ведении обычной войны. Мы хотим, чтобы наша страна стала крупнейшим производителем оружия в Европе... Мы уже имеем первые успехи, я не могу раскрывать больше, но наибольший акцент делается на производстве ракет", – рассказал Камышин.

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Конкретные цифры относительно того, какие сейчас производственные мощности имеет наше государство, министр не приводил. Но он отметил, что они выросли вдвое за прошлый месяц.

Камышин добавил, что Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности сотрудничает с производителями и оказывает им различную поддержку. Он отметил, что ведомство является одним из соучредителей проекта Brave 1, который способствует сотрудничеству между всеми участниками ОПК.

Война в Украине

Напомним, в Эстонии советуют не торопить контрнаступление и отмечают, что ВСУ столкнулись с вызовами. Посол Эстонии в НАТО Юри Луйк призвал Запад не завышать ожиданий от наступательной операции Украины и отметил вызовы, с которыми столкнулись ВСУ на пути к освобождению территорий. В частности, речь идет об оборонительных рубежах россиян.

Представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что ВСУ пошли вперед и выбили россиян из Андреевки. У оккупантов уже совсем нет превосходства и они очень хорошо готовятся и минируют позиции, сообщил Сергей Череватый.

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний отметил, что война завершится, когда перенесется в РФ. Если Украина будет иметь много собственного вооружения, то момент завершения войны будет приближаться быстрее.

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