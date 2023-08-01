"Пусть молятся": Лукашенко нагло "пошутил" о наступлении на Польшу

Белорусский диктатор заявил, что якобы "пошутил" насчет того, что "вагнеровцы" хотят пойти "на экскурсию" в Польшу.

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Лукашенко угрожает Польше наступлением вагнеровцев / Коллаж: Главред, Фото: Скриншот, Коммерсант

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заговорил о якобы желании "вагнеровцев" пойти в наступление на Польшу "на экскурсию в Жевуш". Однако позже он начал давать заднюю и говорит, что "пошутил". Об этом сообщает Белта.

"Я пошутил, что "вагнеровцы" между собой перешептываются: на экскурсию в Жешув сходим. Почему? Потому что техника и вооружение шли из Жешува туда, где под Бахмутом воевали эти "вагнеровцы". Там погибли тысячи их ребят. И они это им не простят", - говорит Лукашенко.

Он нагло говорит, что польские власти "должны благодарить" Лукашенко за то, что он "не пригласил к себе этих бойцов".

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"Поэтому пусть молятся, что мы держим их, еще как-то обеспечиваем. Иначе они без нас бы просочились туда и вломили бы так этому Жешуву и Варшаве, что мало бы не показалось. Поэтому меня упрекать не надо, а пусть скажут спасибо", - добавил Лукашенко.

"Вагнер" в Беларуси

Напомним, что в Беларусь перебросили наемников ЧВК Вагнера. В Госпогранслужбе заявили, что в Беларуси начали наблюдаться отдельные группы представителей из частных военных кампаний, которые перемещаются с территории России.

Украинцев предупредили об угрозе - огромная колонна "вагнеровцев" прибыла в Беларусь. Украинские пограничники и военные продолжают отслеживать перемещение "вагнеровцев" по Беларуси.

В Беларуси строят лагеря ЧВК Вагнера. Известно, что уже разбили около 298 палаток, а в одной такой может разместиться до 60 человек. Можно сказать, что лагерь разбит примерно на 8 000 человек.

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