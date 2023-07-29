УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Путин может открыть второй фронт возле Польши и Литвы – военный эксперт

Алёна Воронина
29 июля 2023, 18:59 обновлено 29 июля, 19:05
36
Вагнеровцы не зря движутся по территории Беларуси к Сувальскому коридору. Они могут переодеться в гражданских и устраивать провокации.
Сергей Кузан, российские военные, Владимир Путин
Путин может открыть второй фронт возле Польши и Литвы, считает военный эксперт Сергей Кузан/ коллаж: Главред, фото: скрин, Минобороны РФ

Запад должен оперативно отреагировать на то, что часть вагнеровцев движется по территории Беларуси в сторону Сувальского коридора, который соединяет территорию Литвы с Польшей и другими странами НАТО и отделяет Калининградскую область страны-агрессора России и РБ.

Такая тактика России не новая – она напоминает события во временно оккупированном Крыму. Российский диктатор Владимир Путин может открыть второй фронт. Такое мнение высказал военный эксперт, глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан, пишет 24 канал.

То, сможет ли Путин открыть второй фронт возле Польши и Литвы, будет зависеть от решимости действий западных партнеров, считает военный эксперт. Он напомнил, что нынешняя позиция США – не реагировать на провокации и не вмешиваться. И это ярко видно по тому, что не было ответа на залетание российских ракет на территорию Польши и другие случаи.

видео дня

Поскольку ранее Запад никак не реагировал на провокации России, то российские оккупанты могут попытаться повторить свой крымский сценарий.

"Россияне будут действовать так, как они действовали в Крыму. Как сказал Путин: "будут идти мирные жители, а за ними и мы". Поэтому будут переодевать вагнеровцев. Если раньше они пытались дестабилизировать Польшу с помощью иракских нелегалов, то теперь вооруженные вагнеровцы-"нелегалы" будут пробовать продавливать систему обороны Польши и Литвы", – предположил Сергей Кузан.

Он добавил, что в РФ есть силы для того, чтобы устроить подобные дестабилизационные процессы. Поэтому четкая реакция Польши и Литвы, а также самого НАТО, сейчас очень важна.

Вагнеровцы в Беларуси

19 июля появилось видео, как глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин впервые выступил в Беларуси. Он заявил о позоре армии РФ и раскрыл судьбу вагнеровцев. Главарь вагнеровцев сказал, что то, что сейчас происходит на фронте – это позор, в котором вагнеровцы не будут участвовать.

После этого сообщалось, что у границ ЕС серьезно обостряется ситуация. "Вагнеровцы" начали подготовку белорусского спецназа недалеко от границ с Польшей. Как сообщало Reuters, Беларусь может оказаться в полной изоляции из-за "вагнеровцев".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 29 июля заявил, что более сотни наемников частной военной компании "Вагнера" в Беларуси сейчас двигаются в сторону Сувальского коридора. Польский премьер подчеркнул, что есть риск совершения вагнеровцами гибридной атаки на Польшу.

Читайте также:

Беларусь Литва новости Польши Польша новости Беларуси
Реклама

Главное за день

Разжарит до +33: Украину окутает сильнейшая жара

Разжарит до +33: Украину окутает сильнейшая жара

19:08 Синоптик
В Запорожье прогремели мощные взрывы: РФ атаковала город баллистикой

В Запорожье прогремели мощные взрывы: РФ атаковала город баллистикой

17:38 Украина
"Россияне-убийцы понесут наказание": Зеленский побывал на передовой

"Россияне-убийцы понесут наказание": Зеленский побывал на передовой

17:00 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:08

Разжарит до +33: Украину окутает сильнейшая жара

18:59

Путин может открыть второй фронт возле Польши и Литвы – военный эксперт

18:26

Что нужно сделать 31 июля, чтобы привлечь новое благо: приметы и запреты

18:00

"Путин готов найти решение для остановки войны": в Африканском союзе озвучили условие

17:54

Любовный гороскоп на неделю 31 июля - 6 августа: Девам – путешествие, Раку - идиллия

Россия хочет поссорить Украину и Запад из-за зерна - Алексей КущРоссия хочет поссорить Украину и Запад из-за зерна - Алексей Кущ
17:40

Украинские звезды зажгли на фестивале у Лаймы Вайкуле

17:38

В Запорожье прогремели мощные взрывы: РФ атаковала город баллистикой

17:20

"РФ будет бить по гражданским": Подоляк откровенно ответил, чего ждать украинцам зимой

17:15

Гороскоп Таро на неделю 31 июля – 6 августа: Весам – интуиция, Овну - решение

Реклама
17:04

"Этот опыт - он трансформирует": Коля Серга оценил военную службу Виталия Козловского

17:00

"Россияне-убийцы понесут наказание": Зеленский побывал на передовойФотоВидео

16:18

Оккупанты сами начнут убегать из фронта: Загородний рассказал, когда это произойдетВидео

16:16

Почему "рукавиці" и "рукавички" – это разные вещи: Авраменко ошеломил объяснением

16:14

Брэд Питт согласился миром решить дело с проданным Джоли россиянам бизнесом

16:12

Царапины исчезнут на глазах: как отполировать кастрюлю из нержавейки - супер-трюк

15:19

Вагнеровцы двинулись к Сувальскому коридору: в Польше заявили, что им грозит атака

15:08

Гороскоп на завтра 30 июля 2023: Тельцам – любовь, Весам – хорошие новости

15:02

Будет Голубая Луна: астролог назвал серьезную опасность во время полнолунияВидео

14:24

"Мощные результаты" под Бахмутом: Зеленский неожиданно встретился с бойцами ССОВидео

14:01

Кароль станцевала в ресторане с мужчиной: сын немедленно "приревновал"

Реклама
13:38

Загадка для самых внимательных: нужно найти змею, спрятанную среди листьев

13:23

В Бурятии ФСБ и ОМОН боролись с куклой в украинском наряде – СМИ

13:08

РФ готовит мощную атаку: украинцам назвали вероятные цели нового ракетного удара

12:39

Возле Севастополя диверсанты взорвали склад боеприпасов оккупантов – ГУРВидео

12:28

Развал РФ: Киселев назвал, какие российские регионы могут отколоться первымиВидео

12:18

Российского певца-путиниста экстренно госпитализировали

12:05

"Вышла из 13-летнего ада": Бритни Спирс договорилась с матерью по поводу мемуаров

11:49

Мужчин потянет "налево", знакомства лучше отложить: любовный гороскоп на августВидео

11:25

Плакался в жилетку африканцам: Путин поныл из-за бегства оккупантов из-под Киева

10:58

Пугачева и Галкин появились у Лаймы Вайкуле в Юрмале

10:56

Суровая проверка-верификация: кто из пенсионеров рискует остаться без выплат

10:55

Можно ли запускать стиральную машину два раза подряд: ответ всех удивит

10:47

"Зрада" для Путина: ВСУ бьют по россиянам снарядами из КНДР — FT

10:09

"Жесткий квадрат Венеры и Урана": астролог Росс предупредил людей о невероятно сложном августеВидео

09:52

Огненный удар по врагу: на юге ВСУ сожгли две роты оккупантов вместе с техникой

09:52

Дочки, Захур, Камалия в образе Барби: певица показала новый клипВидео

09:11

"Знала чем рискую": Харлан эмоционально высказалась насчет скандала с россиянкой

09:03

Кого призовут в ВСУ в Украине в августе: разъяснение от военкомата

08:10

Руины, разбитые стены и выбитые окна: подробности ракетного удара РФ по ДнепруФото

07:30

Гороскоп на август от Влада Росса: что можно и чего нельзя делать в конце летаЭксклюзив

Реклама
07:25

ВСУ мощно "насыпают" оккупантам и продвигаются на двух направлениях – ISW

06:22

Есть ли смысл тратить 40 миллиардов на беспилотники?мнение

05:20

Как узнать, когда пора копать картошку: советы, которые знают не все дачники

04:10

"Не верю в распад РФ": эксперт спрогнозировал, как и чем закончится война в Украине

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 29 июля

03:20

"Там всем правит страх": Путин деморализовал и запугал верхушку РФ - КиселевВидео

02:50

Где и как хранить чеснок в домашних условиях: хитрая уловка удивит результатом

01:35

Эксперт рассказал, стоит ли украинцам опасаться блокады портов оккупантами

28 июля, пятница
23:58

"Нас склоняли к переговорам неоднократно": Данилов оценил шансы на диалог с РФ

23:21

В оккупированном Донецке прогремел взрыв: был "прилет" в здание "МВД ДНР"

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять