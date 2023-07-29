Путин может открыть второй фронт возле Польши и Литвы – военный эксперт

Вагнеровцы не зря движутся по территории Беларуси к Сувальскому коридору. Они могут переодеться в гражданских и устраивать провокации.

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Путин может открыть второй фронт возле Польши и Литвы, считает военный эксперт Сергей Кузан/ коллаж: Главред, фото: скрин, Минобороны РФ

Запад должен оперативно отреагировать на то, что часть вагнеровцев движется по территории Беларуси в сторону Сувальского коридора, который соединяет территорию Литвы с Польшей и другими странами НАТО и отделяет Калининградскую область страны-агрессора России и РБ.

Такая тактика России не новая – она напоминает события во временно оккупированном Крыму. Российский диктатор Владимир Путин может открыть второй фронт. Такое мнение высказал военный эксперт, глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан, пишет 24 канал.

То, сможет ли Путин открыть второй фронт возле Польши и Литвы, будет зависеть от решимости действий западных партнеров, считает военный эксперт. Он напомнил, что нынешняя позиция США – не реагировать на провокации и не вмешиваться. И это ярко видно по тому, что не было ответа на залетание российских ракет на территорию Польши и другие случаи.

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Поскольку ранее Запад никак не реагировал на провокации России, то российские оккупанты могут попытаться повторить свой крымский сценарий.

"Россияне будут действовать так, как они действовали в Крыму. Как сказал Путин: "будут идти мирные жители, а за ними и мы". Поэтому будут переодевать вагнеровцев. Если раньше они пытались дестабилизировать Польшу с помощью иракских нелегалов, то теперь вооруженные вагнеровцы-"нелегалы" будут пробовать продавливать систему обороны Польши и Литвы", – предположил Сергей Кузан.

Он добавил, что в РФ есть силы для того, чтобы устроить подобные дестабилизационные процессы. Поэтому четкая реакция Польши и Литвы, а также самого НАТО, сейчас очень важна.

Вагнеровцы в Беларуси

19 июля появилось видео, как глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин впервые выступил в Беларуси. Он заявил о позоре армии РФ и раскрыл судьбу вагнеровцев. Главарь вагнеровцев сказал, что то, что сейчас происходит на фронте – это позор, в котором вагнеровцы не будут участвовать.

После этого сообщалось, что у границ ЕС серьезно обостряется ситуация. "Вагнеровцы" начали подготовку белорусского спецназа недалеко от границ с Польшей. Как сообщало Reuters, Беларусь может оказаться в полной изоляции из-за "вагнеровцев".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 29 июля заявил, что более сотни наемников частной военной компании "Вагнера" в Беларуси сейчас двигаются в сторону Сувальского коридора. Польский премьер подчеркнул, что есть риск совершения вагнеровцами гибридной атаки на Польшу.

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