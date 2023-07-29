Возле Севастополя диверсанты взорвали склад боеприпасов оккупантов – ГУР

В Казачьей бухте неподалеку от Севастополя во временно оккупированном Крыму взорвался склад боеприпасов российских захватчиков.
Это произошло около 22:00 в пятницу, 28 июля, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.
Отмечается, что свидетели слышали два взрыва и звуки дальнейшей детонации боеприпасов. После этого на место происшествия проехали несколько машин скорой помощи и "полиции".
В ГУР рассказали, что в районе Казачьей бухты сейчас дислоцируется 810-я отдельная бригада морской пехоты оккупантов.
"Известно, что взрывы и детонация в результате проведенной диверсии произошли на "временном складе" боекомплекта оккупантов", – говорится в сообщении.
Смотрите видео подрыва склада боеприпасов оккупантов в Крыму:
Взрывы в Крыму
25 июля сообщалось об очередных взрывы в Крыму. Был нанесен ракетный удар по ремонтному батальону Минобороны страны-агрессора России в Красногвардейском районе. В результате атаки были ранены по меньшей мере 6 российских оккупантов.
После этого 26 июля сообщалось, что в Крыму – взрывы и пуски ракет, оккупанты подняли в небо авиацию. В Красноперекопске слышны звуки взрывов. В районе Балаклавы – звуки, похожие на запуск ракет. В Севастополе местные жители "тоже волновались", потому что слышали непонятные взрывы.
Также сообщалось, что скоро в Крыму может быть громко, там появилась новая база оккупантов. Новая российская база расположена недалеко от озера Капчик. Там находится много военной техники.
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