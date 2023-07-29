Возле Севастополя диверсанты взорвали склад боеприпасов оккупантов – ГУР

Взрыв прогремел в Казачьей бухте. После этого на складе началась детонация боеприпасов.

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Возле Севастополя диверсанты взорвали склад боеприпасов оккупантов / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин

В Казачьей бухте неподалеку от Севастополя во временно оккупированном Крыму взорвался склад боеприпасов российских захватчиков.

Это произошло около 22:00 в пятницу, 28 июля, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

Отмечается, что свидетели слышали два взрыва и звуки дальнейшей детонации боеприпасов. После этого на место происшествия проехали несколько машин скорой помощи и "полиции".

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В ГУР рассказали, что в районе Казачьей бухты сейчас дислоцируется 810-я отдельная бригада морской пехоты оккупантов.

"Известно, что взрывы и детонация в результате проведенной диверсии произошли на "временном складе" боекомплекта оккупантов", – говорится в сообщении.

Взрыв склада боэприпасов оккупантов в Крыму/ скрин

Смотрите видео подрыва склада боеприпасов оккупантов в Крыму:

Взрывы в Крыму

25 июля сообщалось об очередных взрывы в Крыму. Был нанесен ракетный удар по ремонтному батальону Минобороны страны-агрессора России в Красногвардейском районе. В результате атаки были ранены по меньшей мере 6 российских оккупантов.

После этого 26 июля сообщалось, что в Крыму – взрывы и пуски ракет, оккупанты подняли в небо авиацию. В Красноперекопске слышны звуки взрывов. В районе Балаклавы – звуки, похожие на запуск ракет. В Севастополе местные жители "тоже волновались", потому что слышали непонятные взрывы.

Также сообщалось, что скоро в Крыму может быть громко, там появилась новая база оккупантов. Новая российская база расположена недалеко от озера Капчик. Там находится много военной техники.

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