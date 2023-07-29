Огненный удар по врагу: на юге ВСУ сожгли две роты оккупантов вместе с техникой

Силы обороны системно продвигаются на Таврическом направлении, за сутки враг потерял убитыми и ранеными более двух рот, сообщил командующий Силами обороны Таврического направления Александр Тарнавский.
"На Таврическом направлении идет работа. Силы обороны системно выбивают врага и преуспевают. В частности, украинские военные освободили Старомайорское в Донецкой области и закрепляются на достигнутых рубежах", — написал он в своем Telegram-канале.
Тарнавский информировал, что за прошедшие сутки враг 17 раз атаковал наши позиции и совершил 666 обстрелов.
В то же время артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления выполнили 1510 огневых задач.
Командующий отметил, что в течение суток потери оккупантов убитыми и ранеными составили более двух рот, были уничтожены 19 единиц военной техники противника, а также 8 складов боеприпасов.
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Ранее сообщалось, что ВСУ масштабно наступают на Запорожье, а оккупантам РФ светит "котел". Пропагандисты РФ признают, что у оккупантов проблемы на Бердянском направлении.
Напомним, ВСУ пошли вперед и продвигаются сразу на нескольких направлениях. Украинские силы пошли в атаку сразу возле нескольких населенных пунктов, рассказали в ISW.
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