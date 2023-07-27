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Скоро в Крыму может быть громко, там появилась новая база оккупантов

Ангелина Подвысоцкая
27 июля 2023, 21:53 обновлено 27 июля, 22:15
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Новая российская база расположена недалеко от озера Капчик. Там находится много военной техники.
новая база оккупантов в Крыму
В Крыму появилась новая база оккупантов / Коллаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind

В незаконно аннексированном Крыму появилась новая база российских оккупантов. В Сети появились спутниковые снимки. Базу обнаружили OSINT-разведчики, сообщается в Telegram-канале Крымский ветер.

Большая российская база расположена в 2,5 км восточнее озера Капчик на Керченском полуострове. На ней находится также много военной техники.

На одном из снимков видно то же место, где сейчас расположена база, но на тот момент её еще там не было.

видео дня

  • Новая база оккупантов в Крыму
    Новая база оккупантов в Крыму t.me/Crimeanwind
  • Новая база оккупантов в Крыму
    Новая база оккупантов в Крыму t.me/Crimeanwind
  • Новая база оккупантов в Крыму
    Новая база оккупантов в Крыму t.me/Crimeanwind
  • Новая база оккупантов в Крыму
    Новая база оккупантов в Крыму t.me/Crimeanwind
  • Новая база оккупантов в Крыму
    Новая база оккупантов в Крыму t.me/Crimeanwind

Нельзя исключать, что после этого на базе "расцветет" новая "бавовна".

Взрывы в Крыму

25 июля стало известно о том, что возле Крыма был атакован патрульный корабль "Сергей Котов". Корабль РФ атаковали "убийцы" Крымского моста - морские быстроходные управляемые безэкипажные катера.

26 июля в Крыму прогремели новые взрывы и пуски ракет, оккупанты подняли в небо авиацию. В Красноперекопске были слышны звуки взрывов. В районе Балаклавы - звуки, похожие на запуск ракет.

Того же дня в РФ пожаловались на удар Storm Shadow по рембатальону оккупантов.

Российские оккупанты получили ранения 25 июля в результате попадания ракет по их расположению. Госпитализированы 6 военнослужащих ремонтного батальона.
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