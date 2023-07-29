"Путин готов найти решение для остановки войны": в Африканском союзе озвучили условие

Лидер Африканского союза, несмотря на кровавую жестокую агрессию РФ против Украины, хочет посадить Киев за стол переговоров с Москвой и быть посредником.

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Ассумани заявил, что Путин якобы готов "искать решение" для завершения войны при одном условии/ коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, Минобороны РФ

Русский диктатор Владимир Путин якобы готов "найти решение" для прекращения войны в Украине, но он имеет одно условие.

По словам диктатора страны-агрессора России, сначала будто бы нужно "убедить Украину сесть за стол переговоров". Об этом сказал председатель Африканского союза и президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани на российско-африканском саммите в Санкт-Петербурге, пишет CNN.

При этом Ассумани согласился с такими словами главы Кремля и сказал, якобы теперь Африканскому союзу нужно "убедить Украину вести переговоры" со страной-агрессором РФ. При этом он размечтался, что Союз будет посредником в таких переговорах.

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Африканский дипломат сказал, якобы войну в Украине нужно заканчивать как можно быстрее, но забыл уточнить, что это именно Россия развязала кровавую полномасштабную войну против Украинского государства.

"Нам нужно добиться прекращения огня, потому что война – это всегда что-то непредсказуемое, и чем дольше она длится, тем непредсказуемее становится", – сказал Ассумани, не упоминая о преступлениях РФ.

Возможны ли переговоры между Украиной и Россией

Президент Украины Владимир Зеленский ранее подчеркнул, что Украина имеет только одно условие для начала мирных переговоров с Россией. Как сказал гарант, Киев будет готов к переговорам с Москвой после того, как ВСУ выйдут на свои границы по состоянию на 1991 год.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин цинично пожаловался Африке на Украину и заклянчил переговоры. Он цинично заявил, что Москва, мол, "хочет вести переговоры с Киевом", тогда как Украина якобы "отказывается". Нападение агрессора Российской Федерации на Украину он "объяснил" якобы "угрозой со стороны коллективного Запада".

После этого в Офисе президента Украины размазали Путина по стенке за "переговорное нытье". Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина согласится на переговоры, но только тогда, когда РФ выполнит четыре условия: уйти из Украины, сменить политическую элиту, признать военные преступления, выдать авторов войны трибуналу.

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