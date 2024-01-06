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ВСУ – о ситуации на поле боя: войска РФ активно атакуют на двух направлениях

Андрей Ганчук
6 января 2024, 10:59
Российские оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку Донецкой области, сказал представитель Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.
ВСУ, войска РФ
Враг активно атакует под Марьинкой и Авдеевкой - ВСУ / Коллаж: Главред, фото: Командование ОС ВСУ, Минобороны РФ (иллюстративное фото)

Оккупационные войска агрессора России активизировались на Марьинском направлении и по-прежнему пытаются окружить Авдеевку. ВСУ отражают вражеские атаки. Противник находится в плохом морально-психологическом состоянии. Об этом заявил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что вражеские силы снова активно атакуют на Марьинском направлении. Там ВСУ отбили за сутки 15 атак.

"Также не снижается количество авиаударов - всего в операционной зоне ОСГВ Таврия враг нанес 15 авиаударов, один ракетный удар, провел 37 боевых столкновений и совершил 778 артиллерийских обстрелов", - отметил Штупун.

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Авдеевское направление

По словам представителя Сил обороны Таврического направления, россияне не оставляют попыток окружить Авдеевку. Оккупанты пытаются продвинуться вперед и несут большие потери. Враг постоянно меняет концентрирует усилия на разных участках.

За прошедшие 24 часа украинские войска отразили 4 атаки в районах Новобахмутовки а Авдеевки, еще 17 атак было отбито около Первомайского и Невельского. На Запорожском направлении отражена атака врага в районе Работино.

У войск РФ плохое моральное состояние

По словам Штупуна, морально-психологическое состояние войск противника находится на очень низком уровне по причине больших потерь.

"В некоторых российских подразделениях вследствие значительных потерь очень низкий уровень морально-психологического состояния: оккупанты напуганы, и поэтому стреляют во все, что движется, участились случаи огня по своим – как по пехоте, так и по беспилотникам. Также и далее фиксируются отказы личного состава участвовать в штурмовых и наступательных действиях, различными способами саботируют участие в атаках российские экипажи бронетехники – знают, что шанс выжить достаточно невелик, ведь танки, БМП и БТР поражаются в атаке первыми", - объяснил он.

Представитель ВСУ Александр Штупун также подчеркнул, что за прошедшие сутки на Таврическом направлении враг потерял 512 человек и 40 единиц техники. Два российских захватчика сдались в плен.

Война России против Украины

США не уменьшат военную помощь Украине в 2024 году, сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, снижение уровня поддержки может произойти только после того, как украинское государство сможет самостоятельно обеспечивать свои военные потребности.

ВСУ в Евпатории сокрушили пункт ПВО всего Крыма, рассказали в Центре национального сопротивления при ССО. В частности, партизаны разведали, что украинские войска поразили два важных объекта российских захватчиков на оккупированном полуострове.

5 января ВСУ ударили по аэродрому Саки в Крыму, заявил командующий Воздушными силами Николай Олещук. Украинские военные успешно поразили вражескую цель.

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Авдеевка ВСУ Марьинка войска России война России и Украины
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