Идет закрепление на новых рубежах: Дикий анонсировал хорошие новости с фронта

Один из участков фронта стал "страшно опасным" для россиян.

https://glavred.info/ukraine/idet-zakrpelenie-na-novyh-rubezhah-dikiy-anonsiroval-horoshie-novosti-s-fronta-10531970.html Ссылка скопирована

Дикий анонсировал хорошие новости с фронта / коллаж: Главред, фото: 17 ОТКБ, Командование объединенных сил ВСУ

Защитники Украины на левом берегу Днепра в Херсонской области расширяют плацдарм. Воины отбили очередной штурм и закрепляются на новых рубежах. Об этом сообщил бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений дикий в интервью Radio NV.

По словам Дикого, плацдарм на левом берегу Херсонщины, как "кость в горле" российским захватчикам, которые уже четвертый месяц подряд не способны собрать достаточное количество личного состава, чтобы вытеснить украинские силы.

"Это показательно. То есть они уже не тянут два больших наступления: уже или Авдеевка, или Крынки", объясняет эксперт.

видео дня

Также он добавил, что воины ВСУ практически в прямом эфире расширяют плацдарм и закрепляются уже за границей Крынок.

"Идет закрепление на новых рубежах уже за границами Крынок. Не буду пока анонсировать, где именно...", - заинтриговал Дикий.

Ситуация на Левобережье Херсонщины

В районе Крынок на левом берегу Днепра на Херсонщине оккупанты снова атаковали украинские позиции, пытаясь выбивать Силы обороны из закрепленных позиций, рассказала глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк. Как подчеркнула она, россияне формируют небольшие штурмовые пехотные группы, которые практически не используют бронетехнику для защиты личного состава. По ее словам, украинские военные продолжают закрепление и попытки расширить плацдарм в упомянутом районе: "Это чрезвычайно тяжелая работа".

Также, российские оккупанты пытаются выбить защитников Украины из левобережья Херсонской области по сей день. Сначала для этого они активизировали штурмовые действия на суше и использовали небольшие пешие группы, которые действовали при поддержке бронетехники. Но захватчики понесли существенные потери в бронетехнике, после чего активизировали свою авиацию на левобережье Херсонщины снова.

Помимо прочего, 8 января, после паузы для накопления техники и резервов, российские захватчики пошли на позиции Сил обороны вблизи Крынок. Украинским морпехам удалось отбить огромный штурм. Об этом сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" в своем телеграм-канале.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.