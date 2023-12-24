Медведев выкатил странное "поздравление" с Рождеством: позавидовал украинцам

Медведеву померещилась "замерзшая" Европа и толпы "праздно бродящих" украинцев.

https://glavred.info/world/medvedev-vykatil-strannoe-pozdravlenie-evrope-s-rozhdestvom-pozavidoval-ukraincam-10527677.html Ссылка скопирована

Медведев продолжает позориться / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Public Domain Pictures

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев снова разошелся - в этот раз решил "поздравить" Евросоюз с Рождеством, злорадствуя над нерешительностью Запада поставить Украине больше оружия. Также скандальный политик упомянул в данном контексте украинских беженцев в ЕС.

В соцсети Х (Twitter) Медведев "поинтересовался", как себя чувствует Европа якобы с "высокой инфляцией". Экс-президенту РФ померещились толпы праздно бродящих украинцев", а европейских политиков тот обозвал "деген***тами".

"Стабильно высокая инфляция и отсутствие экономического роста, бойкот поставок энергоносителей из России и ее рынка в целом, толпы украинцев, праздно шатающихся по улицам Европы, с пособиями выше пенсий европейцев, политики-дег****, кричащие о войне между Украиной и Россией до "победы", - написал Медведев в характерном грубом стиле.

видео дня

Другие новости с Медведевым

Также читайте, как Медведев опозорился на весь мир и назвал прибалтов "второсортным сбродом". В частности, он допустил, что более слабым странам, а именно "болгарам, прибалтам и прочему второсортному сброду" Европейский Союз предложит "потуже затянуть пояса".

Еще ранее Медведев выдал новый поток грязной лжи и истерических обвинений в адрес Украины - ему померещилось "получение ИГИЛ украинского оружия".

Но Медведева не уважают даже свои. Недавно пропагандист Сатановский обозвал политика "мелким слабеньким дерьмом". Оскорбительные эпитеты в адрес экс-президента России пропагандист употребил, характеризуя политическую ситуацию в РФ.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.