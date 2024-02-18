Медведев истерит разделом России: обратился к "любимому" аргументу и вспомнил об Авдеевке

Зампред Совфеда РФ, бывший президент России Дмитрий Медведев снова разразился "ядерными угрозами" в случае выхода Украины на границы 1991 года.
В своих соцсетях Медведев утверждает, что Россия не может "проиграть" войну с Украиной, так как у нее для этого случая припасено ядерное вооружение.
Отдельно российский скандальный политик подтвердил, что выход Украины на границу 1991 года непременно приведет Россию к развалу.
"Представим себе на минуту, что Россия проиграла, а Украина с союзниками победила. Что для наших врагов будет такой победой? Ну, как об этом многократно говорилось, возврат к границам 1991-го. То есть прямой и необратимый развал нынешней России, в состав которой по Конституции входят новые территории (незаконно аннексированные у Украины - Главред). И тогда уже яростная гражданская война с окончательным исчезновением нашей страны с карты мира. Десятки миллионов жертв. Гибель нашего будущего. Крах всего на свете", - проистерил Медведев.
Но, по мнению украинофоба, "народ России такой раздел своей страны не проглотит", а российское командование якобы "примет тяжелейшие решения".
"Попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут только к одному. К глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала нашего государства. По Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону. По всем иным красивым историческим местам, давно введённым в полётные цели нашей ядерной триады", - пригрозил Медведев.
Затем он обратился к боям за Авдеевку, заявив, что Россия вернет себе "все".
Битва за Авдеевку
17 февраля военное командование сообщило о выходе ВСУ из Авдеевки - войска вывели на заранее подготовленные позиции.
В Третьей штурмовой бригаде уточнили, что ВСУ таким образом еще и "выровняли линию фронта".
Впоследствии аналитики ISW отметили, что с начала 2023 года войска РФ увеличили применение планируемых бомб, но недавнее их массовое применение в Авдеевке - первый случай, когда оккупанты использовали их в таком количестве, чтобы обеспечить продвижение своей пехоты.
В течение четырех месяцев боев за Авдеевку российские оккупанты потеряли более 47 тысяч своих солдат.
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