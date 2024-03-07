Норвегия выделила более 150 миллионов долларов на снаряды для армии Украины

Федеральное правительство Германии внесет трехзначную миллионную сумму в чешскую инициативу по закупке снарядов для Украины.

https://glavred.info/world/norvegiya-vidilila-ponad-150-milyoniv-dolariv-na-snaryadi-dlya-armiji-ukrajini-10548128.html Ссылка скопирована

Норвегия выделит крупную сумму для вооружения ВСУ / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, pexels

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщил, что Норвегия 7 марта объявила о выделении более $150 млн на закупку 800 тыс. артиллерийских снарядов для Украины.

"Норвегия поддерживает Украину артиллерийскими боеприпасами как из собственных запасов, так и непосредственно от промышленности. Сегодня мы решили внести до 1,6 млрд норвежских крон в инициативу, организованную Чехией, чтобы как можно быстрее обеспечить Украину столь необходимыми артиллерийскими боеприпасами", - заявил чиновник.

6 марта представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что страна решила присоединиться к инициативе Чехии, передает Tagesschau.

видео дня

Федеральное правительство Германии внесет трехзначную миллионную сумму в чешскую инициативу по закупке снарядов для Украины, отметил спикер.

Накануне президент Франции Макрон сообщил о присоединении страны к плану закупки снарядов для Украины.

"Чешская инициатива чрезвычайно полезна, мы ее поддерживаем, мы будем в ней участвовать. Она заключается в том, чтобы искать боеприпасы везде, где они доступны и совместимы с поставляемым нами оборудованием", - сказал Макрон на встрече с чешским президентом в Праге.

Французский президент также рассказал о вариантах оплаты боеприпасов.

"Это может быть двусторонняя мобилизация, сотрудничество с третьими сторонами, двустороннее финансирование, так же как и европейское финансирование, финансирование Европейского фонда мира, которое может быть мобилизовано в участие в этой инициативе", - отметил он.

Что такое артиллерийские снаряды? Артиллерийский снаряд – основной элемент артиллерийского выстрела, предназначенный для поражения целей. Снаряд характеризуется мощностью взрыва, дальнобойностью, безопасностью при стрельбе, стойкостью при хранении, пишет Википедия.

Напомним, что в ЕС почти "закрыли" счет на 800 тысяч снарядов для ВСУ. Союзники Украины собрали почти всю сумму, необходимую на закупку 800 тысяч снарядов для ВСУ по инициативе Чехии. Точные сроки будут зависеть от контракта и графиков поставок.

Украина может остаться без снарядов уже летом. Как утверждается, собственные запасы боеприпасов Украины могут закончиться к июню или даже раньше. Известно, что власти якобы ведут тайные переговоры с Индией по закупке артснарядов.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.