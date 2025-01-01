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В США в новогоднюю ночь авто въехало в толпу, водитель открыл огонь: много жертв

Руслана Заклинская
1 января 2025, 16:39
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Водитель грузовика целенаправленно въехал в толпу людей, которые праздновали Новый год, пишет CNN.
В США в новогоднюю ночь авто въехало в толпу, водитель открыл огонь: много жертв
В Новом Орлеане грузовик намеренно влетел в толпу людей / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Вкратце:

  • В Новом Орлеане автомобиль въехал в толпу людей
  • Десять человек погибли, 30 получили ранения
  • Подозреваемый в наезде мертв

В среду, 1 января, в американском городе Новый Орлеан автомобиль на большой скорости влетел в толпу во время празднования Нового года. В результате наезда 10 человек погибли, еще 30 получили ранения. Об этом сообщило CNN.

Водитель пикапа въехал в толпу людей на улице Бурбон во время празднования Нового года. После столкновения водитель вышел из машины и открыл огонь по людям. В результате перестрелки двое полицейских получили ранения.

видео дня

Полиция рассматривает этот наезд как умышленный акт, направленный на нанесение максимального вреда. Местные власти назвали инцидент террористическим актом, расследование ведет Федеральное бюро расследований (ФБР).

"Это действительно касалось мужчины, который управлял пикапом по Бурбон-стрит в очень быстром темпе, и это было преднамеренное поведение. Этот человек пытался переехать как можно больше людей", - сказала суперинтендант полиции Энн Киркпатрик.

Все пострадавшие были оперативно доставлены в пять больниц города, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

"Ужасный акт насилия произошел на Бурбон-стрит сегодня утром... Я призываю всех, кто находится вблизи места происшествия, избегать этого района", - написал губернатор Луизианы Джефф Лэндри.

Трагедия произошла во Французском квартале, историческом сердце Нового Орлеана, известном своей ночной жизнью. Этой ночью район был заполнен людьми, которые собрались на новогодние празднования. Многие из присутствующих также приехали для участия в мероприятиях, посвященных студенческому футбольному турниру The Sugar Bowl, матч которого должен был состояться в среду вечером.

По словам представителя правоохранительных органов, подозреваемый в нападении на Новый Орлеан мертв. Сейчас ФБР и полиция проводят обыски транспортного средства, чтобы установить мотив злоумышленника.

Теракты, которые планировала РФ - последние новости

Как сообщает Главред, в центре Днепра 14 декабря произошел взрыв. В результате инцидента погиб один человек, а среди пострадавших - двое полицейских. Всех раненых оперативно доставили в больницу. Правоохранители классифицировали это событие как теракт.

Вскоре правоохранители задержали 37-летнего местного жителя, подозреваемого в теракте возле админздания. По данным полиции, мужчина, вероятно, действовал по указаниям спецслужб РФ. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Кроме того, СБУ совместно с Нацполицией предотвратили теракт в Киеве, организованный военной разведкой РФ. Во время операции были задержаны два агента, завербованных российскими спецслужбами. По данным следствия, задержанные планировали изготовить взрывчатку и взорвать ее в людном месте столицы.

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Что известно о CNN?

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

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