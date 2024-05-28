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Украина может уничтожать российские Ту-95 и Ту-22: полковник ВСУ назвал чудо-оружие

Юрий Берендий
28 мая 2024, 04:42
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Полковник ВСУ отметил, что для Украины является критически необходимым разрешение западных стран на нанесение ударов их вооружением по территории России.
Украина может уничтожать российские Ту-95 и Ту-22: полковник ВСУ назвал чудо-оружие
Черник назвал тип ракет для ударов на 900 километров / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

На Западе усилились разговоры о необходимости предоставления Украине большего количества вооружения, которое может поражать цели на значительном расстоянии. Кроме того, в Конгрессе США призвали администрацию президента Байдена отменить ограничения на использование американского оружия для ударов против России. Вероятность принятия положительного для Украины решения прокомментировал в интервью "Главреду" полковник ВСУ и военный эксперт Петр Черник.

Черник вспоминает, что подобная ситуация с колебаниями стран Запада в предоставлении Украине определенных типов вооружения продолжается уже давно.

"В июне 2022 года, когда я находился в зоне боевых действий в Донецкой области, президент США Джозеф Байден заявлял, что не предоставит Украине истребители F-16, потому что это будет означать пересечение "красных линий" и дальнейшую эскалацию. Но прошло время, и Байден решился на этот шаг - и F-16 у нас будут. Есть надежда, что к началу-середине лета истребители будут работать в Украине. Если именно так и произойдет, это будет колоссальный успех для нас", - сказал Черник.

видео дня

Он добавляет, что похожая ситуация с дальнобойными ракетами. Конечно, нас интересуют ATACMS с дальностью 300 км, однако полковник ВСУ отмечает, что стоит обратить внимание и на ракеты, которые используются на F-16, в частности невероятные AGM-158 JASSM.

"Существуют комплектации, которые позволяют наносить удары по целям противника на расстоянии до 900 км", - отметил эксперт.

По его словам, удар 5 ракетами ATACMS по объектам россиян в Донецкой области, в частности в оккупированном Моспино, привел к уничтожению по меньшей мере трех пусковых установок С-300/400, радара и боевой машины управления. Этот инцидент свидетельствует о серьезных проблемах у врага с зенитно-ракетным прикрытием.

"А ракета AGM-158 JASSM с дальностью поражения до 900 км вообще может спокойно долететь до аэродрома в Энгельсе, где базируются стратегические ударные ракетоносцы: Т-95МС, Ту-160 и Ту-22М3. Способность наносить удары такими ракетами может в корне все изменить", - отмечает он.

Однако, он отмечает, что следует помнить и о другом примере реакции Запада. Почти полтора месяца назад информационное пространство было наполнено сообщениями с милитаристской риторикой от Макрона о возможности ввода войск Франции в Украину, однако этого не произошло, и тема исчезла из информационной повестки.

"Сложно сказать, какие именно решения примут на Западе. Но нам критически нужно, чтобы западный мир разрешил использовать свое дальнобойное оружие по территории Российской Федерации", - резюмировал он.

Кто такой Петр Черник

Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Удары по России западным вооружением - удар ракетами ATACMS

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские военные 22 мая ударили по позициям российских оккупантов на аэродроме Моспино в Донецкой области. Атака привела к уничтожению новейших российских ЗРК С-400 и повреждению другой техники. Эти удары показывают, что Силы обороны Украины нуждаются в большем количестве ракет ATACMS, пока противник не найдет средств для противодействия этому вооружению, высказал свое мнение советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила против использования западного оружия для нанесения ударов по военным объектам на территории России, страны-агрессора. Мелони считает, что НАТО должно действовать "очень осторожно".

Поставки нового вооружения и боеприпасов для Вооруженных сил Украины из стран Запада уже дали определенные результаты на фронте, отметил Генштаб Эстонии, указав на замедление наступления российских оккупантов на Харьковщине.

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война в Украине Ту-95 Петр Черник
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