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Слизней в саду больше не будет: какие 4 растения лучше всего отпугивают вредителей

Юрий Берендий
14 мая 2024, 17:36
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Слизни и улитки - ночной кошмар для любого садовода, но Алан Титчмарш утверждает, что посадка четырех цветов может отпугнуть голодных моллюсков.
Слизней в саду больше не будет: какие 4 растения лучше всего отпугивают вредителей
Как избавиться от слизней в саду - 4 растения, которые лучше всего отпугивают вредителей / Коллаж Главред, фото: pexels

Нет ничего хуже для садовода, чем проснуться утром и обнаружить дыры в листьях своих растений, потому что слизни и улитки сделали из них пищу. Моллюски являются важной частью экосистемы сада, поскольку они также питаются мертвыми листьями, но это не мешает им раздражать, когда они лакомятся растениями, которые еще очень даже живы.

Однако, есть простой способ держать слизней и улиток на расстоянии - просто посадить другие цветы. По словам гуру садоводства Алана Титчмарша, есть четыре растения, которые вы можете посадить в своем саду уже сегодня, чтобы естественным образом отпугивать надоедливых животных, сообщает Daily Mail.

Папоротники

За папоротником не только относительно легко ухаживать, но он также является одним из самых стойких растений, отпугивающих слизней и улиток в вашем саду. Алан объяснил это в интервью для подкаста журнала Gardeners' World Magazine.

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"Вы думаете, что они скучные, не так ли? Это не так, и они прекрасно подходят для тенистых мест", - рассказал он.

Существует множество видов папоротника на выбор, но какой бы вы ни выбрали - от королевского до хохлатого - папоротник может прожить несколько лет и просто отпугивать вредителей, если за ним ухаживать.

Эксперт по садоводству порекомендовал выбрать именно дриоптерис (Dryopteris), который также называют древесным папоротником, поскольку они процветают в местах, где не хватает влаги. Поскольку слизни и улитки любят влажность, держа растения, которые любят сухость, можно легко отпугнуть моллюсков.

Герань

Хотя папоротник может прекрасно отпугивать слизней и улиток, он не добавит вашему саду много цвета, поскольку не цветет. Поэтому для тех, кто ищет вспышку ярких цветов, которые одновременно отпугивают вредителей, герань может стать ответом. За этими растениями легко ухаживать, и они процветают на солнце, а Алан говорит, что цветы будут продолжаться "все лето", чтобы ваш сад выглядел красиво в течение многих месяцев.

Алхемилла

Если вы не уверены, что солнцелюбивых растений достаточно для защиты от слизней, попробуйте посадить алхемиллу. Это растение, также известное под названием "Дамская мантия", имеет впечатляющие ярко-желтые цветы и может помочь изгнать слизней и улиток совсем по другой причине.

"Она имеет листья с зубчатыми краями, которые держатся на воде, как ртуть... и покрыты очень тонким пухом... который отпугивает слизней и улиток от их поедания", - указывает эксперт.

Это не единственное преимущество алхимиллы, поскольку она также может остановить появление сорняков на клумбах и бордюрах. Растение имеет широкие листья, которые широко распростерты наружу, не оставляя места и света для сорняков в почве под ней.

Фуксии и пенстемоны

Последними в списке Алана идут яркие и красочные фуксии и пенстемоны. Эти растения, как правило, вырастают больше, чем другие цветы из списка, и даже могут достигать высоты колена при правильных условиях. Однако эксперт по садоводству предупреждает, что эти цветы не переживут холодную погоду и являются лишь хорошим отпугивателем слизней летом.

Подытоживая свои советы по борьбе со слизнями, Алан сказал, что лучше всего искать цветы с опушенными стеблями или пушистыми листьями, поскольку вредители обычно оставляют их в покое, поскольку не считают их вкусными для еды.

Что известно о Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

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