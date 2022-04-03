У Зеленского заявили, что Россия планировала геноцид в Украине

Российские солдаты заходили в Украину с военным оркестром и колоннами Росгвардии.
Россия планировала геноцид в Украине. Российские оккупанты хотели скрыть военные преступления с помощью мобильных крематориев, сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Российские солдаты заходили в Украину с военным оркестром и колоннами Росгвардии. Но за ними всегда следовали мобильные крематории", - написал в Twitter Подоляк.
Он задался вопросом: зачем россияне брали с собой в Украину мобильные крематории? По его словам, теперь стало понятно для чего - чтобы скрыть военные преступления.
"Это не ошибка исполнителя. Это спланированный геноцид", - подытожил советник главы ОП.
Вторжение России в Украину на Черниговском направлении
Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил войну Украине. На территорию государства зашли российские войска – из Беларуси и Российской Федерации.
Россия начала наносить ракетные и авиаудары по объектам военной, гражданской инфраструктуры и жилым кварталам. Гибнут мирные жители. Ракеты и военные самолеты летят также из Беларуси.
В день начала войны оккупационные войска захватили Чернобыльскую АЭС. Они удерживали в заложниках персонал атомной электростанции. В Госагентстве по управлению зоной отчуждения рассказали, что оккупанты вырыли окопы в Рыжем лесу – самой опасной местности на АЭС. По итогу захватчиков отправили на лечение в Гомель.
29 марта по итогам украино-российских переговоров в Стамбуле делегация РФ заявила о "сокращении военной активности в разы" на Киевском и Черниговском направлениях.
31 марта оккупационные военные подразделения Российской Федерации вышли из зоны Чернобыльской АЭС.
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