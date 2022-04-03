У Зеленского заявили, что Россия планировала геноцид в Украине

Подоляк сообщил о геноциде России в Украине / ОПУ

Россия планировала геноцид в Украине. Российские оккупанты хотели скрыть военные преступления с помощью мобильных крематориев, сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Российские солдаты заходили в Украину с военным оркестром и колоннами Росгвардии. Но за ними всегда следовали мобильные крематории", - написал в Twitter Подоляк.

Он задался вопросом: зачем россияне брали с собой в Украину мобильные крематории? По его словам, теперь стало понятно для чего - чтобы скрыть военные преступления.

"Это не ошибка исполнителя. Это спланированный геноцид", - подытожил советник главы ОП.

Вторжение России в Украину на Черниговском направлении

Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил войну Украине. На территорию государства зашли российские войска – из Беларуси и Российской Федерации.

Россия начала наносить ракетные и авиаудары по объектам военной, гражданской инфраструктуры и жилым кварталам. Гибнут мирные жители. Ракеты и военные самолеты летят также из Беларуси.

В день начала войны оккупационные войска захватили Чернобыльскую АЭС. Они удерживали в заложниках персонал атомной электростанции. В Госагентстве по управлению зоной отчуждения рассказали, что оккупанты вырыли окопы в Рыжем лесу – самой опасной местности на АЭС. По итогу захватчиков отправили на лечение в Гомель.

29 марта по итогам украино-российских переговоров в Стамбуле делегация РФ заявила о "сокращении военной активности в разы" на Киевском и Черниговском направлениях.

31 марта оккупационные военные подразделения Российской Федерации вышли из зоны Чернобыльской АЭС.

Читайте также: