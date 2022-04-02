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Братская могила и убитые горожане: мэр Бучи рассказал о зверствах орков

2 апреля 2022, 23:47

На многих телах были белые повязки, что показывало, что они безоружны.

Мэр Бучи рассказал о зверствах оккупантов

Из занятых украинскими войсками городов Киевской области поступают сообщения об использовании российскими войсками детей в качестве живых щитов, сообщает theguardian.

Городской голова Бучи Анатолий Федорук рассказал, что город уже похоронили в братской могиле 280 человек. По его словам, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.

"Всех этих людей расстреливали, убивали в затылок", - сказал Федорук.

Также отмечается, что на многих телах были белые повязки, что показывало, что они безоружны.

Кроме того, в селе Новый Быков перед танками поставили детские кареты.

"Случаи использования детей в качестве прикрытия фиксируются в Сумской, Киевской, Черниговской, Запорожской областях", - рассказала уполномоченный по правам человека Людмила Денисова.

Бои сил обороны Украины с армией России под Киевом

Заместитель начальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ, бригадный генерал Александр Грузевич 31 марта заявил, что российские оккупационные военные подразделения в Киевской области полностью утратили наступательный потенциал.

Грузевич подтвердил информацию, согласно которой вражеские войска начали частично отходить от Киева. За ночь оккупанты увезли около 700 единиц техники в направлении Иванкова, в сторону Минска.

1 апреля Нацгвардия Украины отчиталась об уничтожении вражеских войск на Киевском направлении и успешном ходе военной операции по зачистке области от российских оккупантов.

Войска Украины освободили Бучу, Гостомель, Ирпень от российских оккупантов. Как ранее рассказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, силам обороны Украины удалось отбить более 30 населенных пунктов в Киевской области.

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