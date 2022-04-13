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Битва за Донбасс и на юге в сторону Мариуполя и Крыма: в НАТО назвали сценарий нового этапа войны

13 апреля 2022, 14:12

Военные преступления России в Украине – реальность, идет работа над тем, чтобы они не остались безнаказанными, сказал Мирча Джоане.

АТО, ООС, Донбасс
Второй этап войны войны будет еще более опасным - НАТО / Reuters

Североатлантический альянс видит неизбежным переход войны России против Украины на второй, более сложный и жесткий этап. География боевых действий расширится на востоке, Донбассе, юге, в сторону Мариуполя и Крыма. Война может быть затяжной, а боевые действия более интенсивными. Поэтому союзники решили предоставить Киеву адаптированное к новой ситуации оружие. Военные преступления России являются реальностью, их фиксируют. Они не должны остаться без наказания. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане.

"Нас ждет скорое вступление во второй этап этой войны, очень кровавый. Он будет более сложным, отличным по характеру от первого этапа, на гораздо более широкой территории, как на востоке, на Донбассе, так и на юге, в сторону Крыма и Мариуполя. Итак, по нашим оценкам, мы вступаем во второй, еще более сложный этап этой войны, которая, похоже, затягивается", - цитирует его Digi24.

Читайте такжеПланы России по окружению ВСУ на Донбассе: у Байдена дадут оружие, которое требует УкраинаТакже он акцентировал внимание на том, что РФ совершает реальные преступления в Украине. Киев и страны-союзники работают над их документированием. Они не должны остаться безнаказанными.

Кроме того, заместитель генерального секретаря Альянса сказал, что на новом этапе войны боевые действий могут быть больше похожи на классическую войну. Могут быть жертвы среди гражданского населения.

Джоане добавил, что западные страны решили поставлять Киеву оружие, которое понадобится Киеву для новой военной ситуации. Он осудил массовые убийства россиянами мирных украинцев и отметил героизм народа Украины.

"Я приветствую решимость и то, как президент Зеленский и руководители украинской армии стремятся победить Россию раз и навсегда – это тоже важное изменение в том, как Украина видит собственные шансы, очевидно при нашей поддержке, но особенно благодаря собственному героизму", - подчеркнул Мирча Джоане.

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Война России против Украины на Донбассе

Спикер Банковой Алексей Арестович 9 апреля сказал о том, что Россия уже начала первый этап наступления на Донбасс. Оккупанты ожидают подкрепления для запуска второго этапа. Они осуществляют попытку атаки с северного и южного направлений.

В разведке Минобороны Великобритании сделали заявление о том, что ожидается интенсификация военных действий на Донбассе. События могут обостриться в ближайшие 2-3 недели. Согласно сведениям британцев, россияне попытаются сконцентрировать усилия на Донецкой и Луганской областях с продвижением в Краматорск. При этом они собираются вести бои в Херсоне и Николаеве.

Представитель Киева в ТКГ Денис Гармаш полагает, что если ВСУ одержат победу над войсками РФ на Донбассе, украинские силы должны гнать оккупантов "до территории России". Пока российское государство существует в своей "имперской форме", покоя Украине не будет.

Телеканал CNN сообщил о том, что возле поселка Матеев Курган в Ростовской области заметили российскую военную колонну. Ее продвижение зафиксировали на северо-запад в сторону Донбасса.

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