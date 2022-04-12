Большая колонна российской военной техники движется в сторону Донбасса - CNN

Большая колонна российской военной техники видна возле Матвеева Кургана / Фото Telegram

Большая колонна российской военной техники, видео которой появилось на днях в соцсетях, направляется на северо-запад в сторону Донбасса. Ее зафиксировали возле поселка Матвеев Курган в Ростовской области.

Данные геолокации военной техники РФ получило американское агентство CNN.

Украинские и западные официальные лица заявили в последние дни, что они наблюдают за передислокацией российских войск на Донбасс после серьезных неудач Москвы в попытках захватить Киев.

Отмечается, что высокопоставленный украинский чиновник в понедельник также заявил, что российское наступление на Донбассе уже началось, предупредив, что Россия продолжает накапливать силы в регионе.

"По моему мнению, это большое наступление (на Востоке, – ред.) уже началось. Мы должны понимать, что это не будет повторение 24 февраля. Большое наступление де-факто уже началось", – сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

По его словам, пока что больших битв нет.

В британской разведке заявили, что боевые действия на востоке Украины до конца апреля будут лишь усиливаться. Эскалация в Донецкой и Луганской областях состоится в ближайшие 2-3 недели.

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Как сообщал Главред, если путинская армия проиграет в новой военной операции, которая планируется на Донбассе, то Украина сможет диктовать России свои условия будущего сосуществования под гарантии безопасности западных партнеров, если такие гарантии возможны, считает журналист Сергей Гармаш.

"Если они проиграют на Донбассе, то нам не нужно будет временное перемирие. Мы будем гнать их уже до территории России", - сказал он.

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