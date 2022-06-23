Оккупанты проводят в Мариуполе "перепись населения" и запрещают покидать город - разведка

В Мариуполе войска РФ проводят "перепись населения" / коллаж УНИАН / Азов

Российские военные проводят "перепись населения" среди жителей Мариуполя. Людей заставляют предъявлять личные документы, говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Во время процедуры у людей требуют удостоверяющие личность документы, а также прохождение процедуры дактилоскопии (фиксация отпечатков пальцев)", - рассказывают в ГУР.

При этом россияне запрещают местным жителям покидать Мариуполь. В городе постоянно работают несколько съемочных групп российских телеканалов, которые хотят показать "мирную жизнь".

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Ранее Главред писал, что сейчас Мариуполь находится в руках местных коллаборантов, которые выполняют определенные функции под наблюдением "смотрящих" из России. Кроме того, ситуацию вокруг города (и частично в городе) контролируют кадыровцы и дагестанцы, отметил Андрющенко.

"Пока наблюдаем за тем, что российские оккупанты внедряют сценарии, которые мы прогнозировали уже давно. Это потакание возникновению преступных банд", – подчеркнул советник.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты продолжают попытки разминировать "Азовсталь", где длительное время находились мирные жители и защитники Мариуполя. Двое саперов подорвались на мине.

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