Оккупанты проводят в Мариуполе "перепись населения" и запрещают покидать город - разведка

Во время процедуры у людей требуют удостоверяющие личность документы, а также прохождение процедуры дактилоскопии.
Российские военные проводят "перепись населения" среди жителей Мариуполя. Людей заставляют предъявлять личные документы, говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины.
"Во время процедуры у людей требуют удостоверяющие личность документы, а также прохождение процедуры дактилоскопии (фиксация отпечатков пальцев)", - рассказывают в ГУР.
При этом россияне запрещают местным жителям покидать Мариуполь. В городе постоянно работают несколько съемочных групп российских телеканалов, которые хотят показать "мирную жизнь".
Читайте также"20 тысяч погибших": в Мариуполе оккупанты праздновали и орали песни в караоке
Ранее Главред писал, что сейчас Мариуполь находится в руках местных коллаборантов, которые выполняют определенные функции под наблюдением "смотрящих" из России. Кроме того, ситуацию вокруг города (и частично в городе) контролируют кадыровцы и дагестанцы, отметил Андрющенко.
"Пока наблюдаем за тем, что российские оккупанты внедряют сценарии, которые мы прогнозировали уже давно. Это потакание возникновению преступных банд", – подчеркнул советник.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты продолжают попытки разминировать "Азовсталь", где длительное время находились мирные жители и защитники Мариуполя. Двое саперов подорвались на мине.
Смотрите новости Донбасса онлайн:
Читайте также:
- В Мариуполе подросток сорвал флаг РФ: оккупанты объявили на него охоту
- Мариуполь мстит оккупантам: россияне подорвались на мине при разминировании Азовстали
- Мариуполь оставили на кадыровцев и дагестанцев: оккупанты двинулись на Запорожье