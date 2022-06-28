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Украина получит еще десятки "Байрактаров": Резников рассказал о договоренностях с компанией Baykar

28 июня 2022, 14:45

Компания-производитель турецких дронов уже второй раз передает Украине важные для ВСУ беспилотники бесплатно.

резников, байрактар, Bayraktar
Украина получит еще десятки "Байрактаров" – Резников/ armyinform.com.ua, УНИАН

Украина получит еще десятки беспилотников "Байрактар". Об этом наше государство уже договорилось с компанией-производителем.

Несколько дронов прибудут уже в июле. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Facebook.

"Только с 24 февраля Минобороны поставило на вооружение наших военных до полусотни "самолетиков". Еще несколько уже законтрактованы и оплачены МОУ и мы ожидаем их уже в июле", – отметил Резников.

Он рассказал, что с турецкой компанией Baykar Makina договорились об изготовлении для Украины еще десятков "Байрактаров", которые нужны сейчас для ВСУ.

"Мы также получили новый запрос от командования Вооруженных сил Украины и, таким образом, на ближайшую перспективу почти все мощности завода Baykar Makina будут сосредоточены на обеспечении потребностей ВСУ. Речь идет о заказе еще десятков беспилотников", – отметил глава Минобороны.

Он поблагодарил за то, что Baykar Makina решили отдать Украине бесплатно три беспилотника, на которые все украинцы вместе собирали крупную сумму денег.

Также Резников напомнил, что Украина и Турция ранее договорились построить в Украине завод по производству "Байрактаров". По словам украинского министра обороны, оборонные ведомства двух стран продолжают обсуждать эти планы, и они будут реализованы.

Украинцы за 3 суток собрали на 4 Байрактара для ВСУ

Ранее сообщалось, что украинцам удалось за трое суток собрать 600 миллионов гривен для покупки четырех турецких беспилотников "Байрактар" для ВСУ. Однако компания Baykar, которая производит такие беспилотники, заявила, что бесплатно передаст три беспилотника Bayraktar TB2 Вооруженным силам Украины.

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