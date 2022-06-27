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Собирали деньги всей страной: компания Baykar бесплатно отдаст Украине 3 "Байрактара"

27 июня 2022, 21:51

Компания отреагировала на сбор украинцами 600 миллионов гривен для приобретения четырех таких беспилотников.

Байрактар
Байрактар / Baykar Makina, pixabay

Компания Baykar заявила, что бесплатно передаст троих беспилотников Bayraktar TB2 Вооруженным Силам Украины. Об этом компания сообщила в Twitter.

Так, компания отреагировала на сбор украинцами 600 миллионов гривен для приобретения четырех таких беспилотников.

"Компания Baykar не будет принимать оплату за TB2 и бесплатно отправит 3 БПЛА на украинский фронт. Мы просим собранные средства направить на помощь в борьбе народа Украины. Мы тронуты этой солидарностью и решительностью перед лицом, казалось бы, непреодолимых вызовов", — сообщила компания.

"Народный Байрактар"

Напомним, 22 июня волонтер и шоумен Сергей Притула объявил всенародный сбор средств на покупку трех беспилотников Bayraktar для нужд Воздушных сил ВСУ.

За сутки украинцы собрали 296 миллионов гривен, что с дополнительным взносом фонда Притулы эквивалентно двум БПЛА.

Всего за 4 дня украинцы смогли собрать 600 миллионов гривен для приобретения четырех таких беспилотников.

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