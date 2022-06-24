Украинцы за трое суток собрали на 4 Байрактары для ВСУ / скриншот

Украинцам удалось собрать 600 миллионов гривен для покупки четырех турецких беспилотников "Байрактар" для ВСУ.

Сбором средств занимались волонтер Сергей Притула и блогер Игорь Лачен. Изначально планировалось собрать деньги на 3 беспилотника, но за три дня украинцы "перевыполнили норму", сообщил Притула у себя в Instagram.

"Спасибо всем кто присоединился к проекту "Народный Байрактар". Это действительно был проект, объединивший всех независимо от возраста, гендера или вероисповедания! Люблю Вас всех и горжусь, что дышу с Вами одним воздухом! Наша команда пошла готовить вам еще более солидную историю", - написал телеведущий.

Отметим, что турецкие беспилотники стали ночным кошмаром для российских оккупантов. Именно с их помощью в мае были уничтожены 2 российских катера типа "Раптор".

Читайте такжеВ три раза мощнее Байрактара: США готовы продать Украине боевые беспилотники Grey Eagle – ReutersТакже мы сообщали, что на Сумщине украинские защитники используя Байрактар уничтожили стоянку техники около 80 единиц (из них половина Град) возле села Пустовойтовка Роменского района.

Вблизи села Бишкинь уничтожено около 100 единиц российской техники, в основном танки и БТР.

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