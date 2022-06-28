"Войну можно закончить за сутки": в Кремле озвучили Украине циничные условия

В Кремле озвучили Украине циничные условия / скриншот

В Кремле заговорило об окончании войны против Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков озвучил наглые условия.

Он заявил, что Украина может закончить войну до конца суток, если сложит оружие и капитулирует, пишет российское пропагандистское издание "РИА Новости"

"Украинская сторона может все прекратить до конца суток текущих, нужен приказ "националистическим" подразделениям сложить оружие, приказ военным украинским сложить оружие и нужно выполнить условия Российской Федерации. Все может закончиться до конца суток. Остальное – это уже размышления главы Украинского государства", - заявил Песков.

Ранее пресс-секретарь Путина заявлял, что Россия уже смогла "достичь определенных результатов" в войне в Украине, "специальная военная операция" будет продолжаться, пока РФ "не выполнит всех своих целей". Он цинично утверждает, что Россия занимается в Украине якобы лишь "защитой людей в Донецкой и Луганской областей".

Читайте такжеКогда начнется новая поворотная точка в войне: прогноз для УкраиныТакже сообщалось, что глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов в субботу, 25 июня, сделал заявление о том, что уже в августе в войне России против Украины может начаться переломный момент. По его словам, активная фаза боевых действий, возможно, завершится до конца года. Украина ставит перед собой задачу возвращения к международно признанным границам по состоянию на 1991 год.

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