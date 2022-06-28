УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Войну можно закончить за сутки": в Кремле озвучили Украине циничные условия

28 июня 2022, 15:11

Спикер Путина озвучил бредовые заявление.

песков, путин
В Кремле озвучили Украине циничные условия / скриншот

В Кремле заговорило об окончании войны против Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков озвучил наглые условия.

Он заявил, что Украина может закончить войну до конца суток, если сложит оружие и капитулирует, пишет российское пропагандистское издание "РИА Новости"

"Украинская сторона может все прекратить до конца суток текущих, нужен приказ "националистическим" подразделениям сложить оружие, приказ военным украинским сложить оружие и нужно выполнить условия Российской Федерации. Все может закончиться до конца суток. Остальное – это уже размышления главы Украинского государства", - заявил Песков.

Ранее пресс-секретарь Путина заявлял, что Россия уже смогла "достичь определенных результатов" в войне в Украине, "специальная военная операция" будет продолжаться, пока РФ "не выполнит всех своих целей". Он цинично утверждает, что Россия занимается в Украине якобы лишь "защитой людей в Донецкой и Луганской областей".

Читайте такжеКогда начнется новая поворотная точка в войне: прогноз для УкраиныТакже сообщалось, что глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов в субботу, 25 июня, сделал заявление о том, что уже в августе в войне России против Украины может начаться переломный момент. По его словам, активная фаза боевых действий, возможно, завершится до конца года. Украина ставит перед собой задачу возвращения к международно признанным границам по состоянию на 1991 год.

Читайте также:

война в Украине Дмитрий Песков
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:02

"Я - счастливая мама": Волочкова показала редкие фото с 16-летней дочкой

16:00

Королева думает, что она Волочкова: певица публикует странные "балетные" видеоВидео

15:44

В Украину ворвется сильнейший ливень и мощная гроза: синоптики назвали датыВидео

15:42

Кадыров получил очередной бессмысленный орден "За заслуги перед стоматологией"

15:41

Как правильно собирать огурцы: что категорически нельзя делать, чтобы не испортить урожайВидео

Реклама
15:23

Разгар боевых действий: Залужный назвал Милли направления удара РФВидео

15:15

Генерал оценил риск новой атаки РФ на ХарьковВидео

15:11

"Войну можно закончить за сутки": в Кремле озвучили Украине циничные условия

15:05

Трагически погибла звезда сериала "Скорая помощь" Мэри Мара

14:55

Люди практически не реагировали на тревогу, пострадали целые семьи - очевидец о трагедии в КременчугеВидео

14:48

Цели в Вашингтоне, Лондоне и Берлине: Роскосмос угрожает Западу перед саммитом НАТОФотоВидео

14:45

Украина получит еще десятки "Байрактаров": Резников рассказал о договоренностях с компанией BaykarВидео

14:44

Как сварить свеклу быстро за 10 минут: 3 супер рецепта для каждой хозяйкиВидео

14:20

Приметы на 29 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

14:03

Атака РФ на Кременчуг: появилось видео попадания ракет в ТЦВидео

14:00

Гороскоп на июль-2022 для всех: двум несусветным лузерам будет крайне тяжело, а Дева – в ажуреВидео

13:57

"Вернем Крым сразу": Данилов ответил на угрозы Медведева развязать Третью мировуюВидео

13:55

"Пахнет нарушением": в КРАИЛ прокомментировали работу нелицензионного сайта 1xBet в Украине

13:35

В России врут, что ударили в Кременчуге по "складу боеприпасов", а не по ТЦ с мирными украинцамиВидео

13:29

ВСУ уничтожили российских диверсантов на Запорожье: в плен попал солдат-уголовник из "ДНР"Видео

Реклама
13:26

С днем рождения, подруга – искренние поздравления, красивые открытки и картинки близкому человеку

13:24

Младенец в коме, 6-летняя девочка погибла: последствия обстрелов оккупантами НиколаевщиныВидео

13:20

Тела сильно обгорели: большинство погибших в Кременчуге не идентифицированы - МонастырскийВидео

13:17

Российский удар по Кременчугу: возросло число жертв в сгоревшем ТРЦВидео

13:11

Как избавиться от белого налета на крыжовнике и получить щедрый урожай ягод

13:00

Гороскоп на завтра, 29 июня 2022: Близнецам – деньги, Козерогам – интересное предложение

12:39

В InformNapalm идентифицировали летчиков РФ, которые били ракетами по ТЦ в Кременчуге

12:34

В Херсоне оккупанты похитили мэра Игоря КолыхаеваВидео

12:15

"Это преступление": мэр заявил, что ТРЦ в Кременчуге не закрывался во время воздушных тревогФотоВидео

11:56

Ракетный синдром, или Запас ракет гнилой империи маловатмнение

11:50

Последствия ракетного обстрела ТЦ в Кременчуге: в больнице находится более 20 человекВидео

11:26

По Кременчугу ударили две ракеты РФ: вторая попала в предприятие, есть пострадавшиеФотоВидео

11:02

ВСУ "покрошили" позиции оккупантов в Перевальске: у них много раненныхВидео

10:45

Как приготовить сладкую наливку из клубники: советы и рекомендации

10:43

РФ использовала против Украины ракет на $200 миллионов только за 2 дня – СМИВидео

10:27

РФ готовится обстрелять Криворожскую ТЭС: в этом могут обвинить ВСУ

10:02

Спасла сотни бойцов: на фронте погибла 27-летняя военная медикВидео

09:41

Какую прическу можно сделать в жару: 6 простых и быстрых вариантов на каждый день

09:37

Удар по Кременчугу: оккупанты сбросили на ТЦ 900 килограммов взрывчатки - МонастырскийВидео

09:36

Обстрел Николаева: пока люди спали, оккупанты выпустили по городу 11 ракетВидео

Реклама
09:17

"У этого сценария один режиссер": генерал рассказал, когда ВСУ взорвут Крымский мостВидео

08:50

День Конституции Украины 2022: сердечные поздравления и картинки к празднику

08:49

Гороскоп на сегодня, 28 июня 2022: Львам – поездка, Скорпионам – козни недругов, Рыбам - долгиВидео

08:42

Как ВСУ будут освобождать Херсонщину: генерал раскрыл план и озвучил срокиВидео

08:37

Ракетный удар по Киеву: бетонная плита упала на талантливого юриста, его жена и дочь в больницеВидео

07:27

Оккупанты не смогли полностью отрезать Лисичанск и продвинуться к Славянску - ISWВидео

07:23

Россия всю историю бьется головой о европейскую стену. Но она - Азиямнение

06:49

Гороскоп на июль 2022 для Дев: дальние страны, проблемы с деньгами и любовный треугольникВидео

06:35

Ракетный удар по Кременчугу: число жертв возросло, ранены 59 человекВидео

05:50

Украинцев ждет "неделя адской жары": синоптик рассказал, когда врежет пеклоВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять