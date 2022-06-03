Россия "достигла определенных результатов" в Украине: Песков о том, сколько будет длиться спецоперация

РФ "добилась определенных результатов" в войне с Украиной / Макс Левин, УНИАН

Россия уже смогла "достичь определенных результатов" в войне в Украине. "Специальная военная операция" будет продолжаться, пока РФ "не выполнит всех своих целей". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Он цинично утверждает, что Россия занимается в Украине якобы лишь "защитой людей в Донецкой и Луганской областей".

"Достигнуты определенные результаты: от пронацистски настроенных Вооруженных сил Украины, а также непосредственно от националистических элементов освобождены многие населенные пункты, обеспечена возможность людям приступить к налаживанию мирной жизни. Эта работа будет продолжаться до того момента, когда все цели специальной военной операции будут достигнуты", - сказал Дмитрий Песков.

Он заявил, что одной из главных целей РФ является "защита людей в народных республиках", таким образом российские военные "применяют меры для обеспечения защиты граждан".

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Война в Украине

Напомним, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович назвал ситуацию на фронте "аховой" для Украины. Наши военные пока не могут наносить удары в тыл врага, так как не имеют дальнобойных средств. Арестович отметил, что сейчас Запад проходит проверку на адекватность.

Также он заявил, что Россия выигрывает по темпам в войне - они накопили резервы раньше, чем Украина. В связи с этим становится возможным возвращение российской армии на север страны и усиление давления на линии Херсон - Запорожье.

Президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал слова бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, который заявил о необходимости отдать кусок территорий для РФ в обмен на мир.

Генсекретарь НАТО заявил, что РФ и Украина перешли "в войну на истощение" и теперь никто не может спрогнозировать, когда она и как закончится. Он добавил, что Альянс видит своей целью дальнейшую поддержку Украине и одновременно предотвращение эскалации войны.

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