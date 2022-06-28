Разгар боевых действий: Залужный назвал Милли направления удара РФ

Валерий Залужный оценил ход боевых действий / Фото УНИАН

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил о том, что сейчас наиболее интенсивные боевые действия ведутся на севере Луганской и Харьковской областей.

Об этом он сообщил в ходе телефонного разговора с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и начальником штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакином.

Залужный проинформировал своих американского и британского коллег об оперативной обстановке.

По его словам, сегодня район активных боевых действий начинается на севере Харьковской области и заканчивается на левом берегу Днепра в районе населенного пункта Васильевка.

"Наиболее интенсивные боевые действия ведутся на севере Луганской и Харьковской областей. В этом районе только за минувшие сутки противник совершил 270 артиллерийских налетов, применив 45 тысяч боеприпасов, нанес 2 ракетных и 32 авиационных удары", - отметил главнокомандующий.

Он подчеркнул, что ситуация очень сложная, но контролируемая.

Ракетный обстрел РФ территории Украины

В то же время он подчеркнул, что Россия за четыре дня выпустила по Украине 131 ракету.

"Начал с того, что противник демонстрирует незаурядную дерзость в нанесении ракетных ударов по территории нашего государства. Так, 4 дня назад им с разных платформ базирования было выпущено 53 крылатых ракеты, 3 дня назад - 26 ракет, 2 дня назад - почти 40, за минувшие сутки - 12. К большому сожалению, прицельный ракетный обстрел торгового центра в Кременчуге унес жизни и привел к травмирования мирных жителей", - отметил он.

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Ранее сообщалось о том, что украинские военные успешно отбили вражеский штурм в районе южной окраины Лисичанска.

На Северодонецком направлении оккупанты совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Лоскутовка и Спорное.

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