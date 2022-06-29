Зеленский показал видео момента попадания российской ракеты по ТРЦ в Кременчуге

Владимир Зеленский / president.gov.ua, скриншот

По состоянию на этот вечер общее количество российских ракет, которые ударили по городам Украины составляет уже 2811. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

"Мы имеем все доказательства того, что делают российские военные против наших людей. Одно из таких доказательств - видео. Чтобы никто не смел обманывать относительно ракетного удара по торговому центру в Кременчуге", - сказал президент и показал момент попадания российской ракеты в ТРЦ.

Российская ракета целенаправленно ударила именно по этому объекту.

"Они хотели убить как можно больше людей в мирном городе, в обычном торговом центре. За этот акт государственного терроризма, как и за все остальные, Россия будет отвечать. На поле боя в Украине, ужесточением санкций и обязательно - в трибунале", - добавил президент.

Ракетный удар по Кременчугу

Напомним, 27 июня, оккупанты ударили ракетами про Кременчугу Полтавской области.

Как сообщает замглавы МИД Эмине Джапарова, в ходе удара по Кременчугу оккупанты попали в ТЦ "Амстор".

Позже мэр города Виталий Малецкий сообщил, что россияне попали ракетами в людное место.

Также стало известно о первых погибших и десятках пострадавших.

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