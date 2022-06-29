Зеленский показал видео момента попадания российской ракеты по ТРЦ в Кременчуге

Российская ракета целенаправленно ударила именно по этому объекту.
По состоянию на этот вечер общее количество российских ракет, которые ударили по городам Украины составляет уже 2811. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.
"Мы имеем все доказательства того, что делают российские военные против наших людей. Одно из таких доказательств - видео. Чтобы никто не смел обманывать относительно ракетного удара по торговому центру в Кременчуге", - сказал президент и показал момент попадания российской ракеты в ТРЦ.
Российская ракета целенаправленно ударила именно по этому объекту.
"Они хотели убить как можно больше людей в мирном городе, в обычном торговом центре. За этот акт государственного терроризма, как и за все остальные, Россия будет отвечать. На поле боя в Украине, ужесточением санкций и обязательно - в трибунале", - добавил президент.
Ракетный удар по Кременчугу
Напомним, 27 июня, оккупанты ударили ракетами про Кременчугу Полтавской области.
Как сообщает замглавы МИД Эмине Джапарова, в ходе удара по Кременчугу оккупанты попали в ТЦ "Амстор".
Позже мэр города Виталий Малецкий сообщил, что россияне попали ракетами в людное место.
Также стало известно о первых погибших и десятках пострадавших.
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