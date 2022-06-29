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"Там, где мы теряем одного человека, РФ теряет пять": Зеленский рассказал о потерях в войне

29 июня 2022, 11:34

Украине действительно сложно в этой войне. На один наш танк - у России 10 танков, на одного нашего бойца - в РФ 10 военных.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский рассказал о потерях РФ в Украине / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский рассказал о потерях армии Украины в войне с Россией. Глава государства заявил, что там, где украинские защитники теряют одного человека, российские оккупанты теряют пятерых солдат. Такая же математика касается и техники.

"Нужно понять, что не только мы теряем. Там, где мы теряем одного человека, Россия теряет пять человек. Там, где мы теряем один танк - они теряют пять. Вот так мы боремся", - сказал Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC.

При этом он добавил, что Украине действительно сложно в этой войне.

"Но нужно быть справедливым и сказать, что нам сложно. Ибо опять-таки другие цифры, на один наш танк у них 10 танков, на одного нашего бойца - у них 10 военных. И какими бы крепкими мы ни были, их в 10 раз больше, и это очень сложно. Нам сложно, но мы стоим", - отметил президент.

По словам Зеленского, Украине будет сложно стоять один на один против РФ. В какой-то момент можно не выдержать.

"Поэтому очень важна поддержка Европы, прежде всего США - от общества до президента Джо Байдена. Потому что все должны понимать, что это не наша война, просто Украины с Россией, это война всего мира с конкретно РФ, с их военно-политическим руководством, с их армией. И все это должны понять. Мы не сможем одни и, слава Богу, что нам помогают", - заявил глава государства.

Зеленский убежден, что война закончится победой Украины.

"Как бы сложно ни было, мы должны вытеснить оккупантов с нашей земли. Сколько сможем, мы будем это делать", - заявил президент.

Глава государства заявил, что переживает, что Запад может устать от Украины.

"Я чувствую иногда, слышу некоторые слова, призывы о замедлении помощи, я вижу это. Мы не имеем права проиграть, я говорю о мире. Я считаю, что это общая победа, победа будет США, Украины, европейских государств. Если мы проигрываем, кто бы что ни говорил, тогда проигрывает демократия, а значит проиграют США, европейские государства. Я знаю, всем не просто, но нужно", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал Главред, в этом же интервью Владимир Зеленский заявил, что Россия, и те западные эксперты, которые прогнозировали, что Киев падет за три дня, в целом недооценивали Украину. В этом есть и позитивная сторона. Поскольку в противном случае РФ готовилась бы ко вторжению более масштабно.

Потери Украины в войне с Россией

В Украине не озвучивают официальные данные по потерям в войне с оккупантами. Власти обещают предоставить информацию после завершения войны.

В апреле президент Владимир Зеленский назвал примерное число погибших и раненых военнослужащих ВСУ. По его словам, на войне с Россией погибли от 2,5 до 3 тыс. украинских военных, еще более 10 тыс. - получили ранения.

В конце июня советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что число убитых бойцов Вооруженных сил Украины во время войны приближается к 10 тысячам.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 29 июня потери РФ войне с Украиной составляют 35,5 тыс. человек.

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