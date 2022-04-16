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Потери Украины в войне с Россией: Зеленский назвал примерные цифры

16 апреля 2022, 05:33

На войне с Россией погибли от 2,5 до 3 тысяч украинских военных, еще более 10 тысяч получили ранения. Точное количество жертв среди гражданских неизвестно.

война, патроны, оружие
Потери Украины в войне точно неизвестны из-за оккупации некоторых городов / Фото Reuters

Президент Владимир Зеленский назвал примерное число погибших и раненых военнослужащих ВСУ с начала полномасштабной войны, которую развязала Россия против Украины 24 февраля 2022 года.

По его словам, на войне с Россией погибли от 2 500 до 3 000 украинских военных, еще более 10 000 получили ранения. Часть раненых в тяжелом состоянии, поэтому "сложно сказать, как много из них выживут", сказал президент в интервью CNN.

Зеленский затруднился назвать точное количество жертв среди гражданского населения, поскольку многие из них находились на до сих пор оккупированной территории.

"Очень сложно говорить о мирных жителях, поскольку на юге нашей страны заблокированы населенные пункты Херсон, Бердянск, на востоке — Мариуполь, Волноваха. Мы просто не знаем, сколько людей погибло в той зоне, которая заблокирована", – сказал президент.

Зеленский также отметил необходимость скорейшего завершения войны, чтобы избежать еще больших потерь.

"Мы все должны сделать все возможное, чтобы эта война не была бесконечной. Чем продолжительней она, тем больше мы потеряем", — сказал глава государства.

Отметим, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери российских оккупантов с 24 февраля по 15 апреля ориентировочно составили 20 тысяч человек личного состава.

Война в Украине 2022

21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР". С такой просьбой к нему обратилась Государственная дума России.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в Украине.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

7 апреля в Минобороны Украины заявили, что оккупанты завершили первую фазу военных действий, работают над перегруппировкой и собираются организовать еще одно наступление. Их цель – захват всего Донбасса. Наверняка захватчики попытаются взять под контроль и Харьков, однако задачу вряд ли удастся реализовать.

Генерал США Майкл Милли полагает, что война Москвы против Киева может стать длительной и изматывающей. Обе стороны отступать не намерены. По его мнению, победой украинской стороны стало бы восстановление территориальной целостности Украины в рамках границ 1991 года.

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