Кремль недооценил Украину, и это дало нам фору - Зеленский

Зеленский назвал одну из причин, почему блицкриг РФ провалился / president.gov.ua

И Россия, и те западные эксперты, которые прогнозировали, что Киев падет за три дня, в целом недооценивали Украину. В этом есть и позитивная сторона. Поскольку в противном случае РФ готовилась бы ко вторжению более масштабно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC.

"Думаю, они в целом недооценили Украину, все по-разному, на разных уровнях. Я думаю, что это с одной стороны позитив, потому что если бы знали, что я останусь, останется власть, люди будут выходить на улицы, защищая голыми руками свои дома, если бы они знали, они бы готовились к этой войне еще масштабнее", - сказал глава государства.

Зеленский добавил, что эта недооценка Украины его не оскорбляет.

"Я думаю, напротив, это дало нам фору. Именно то время, которое нам понадобилось, чтобы бить врага, деоккупировать наше государство", - отметил президент.

Комментируя прогнозы западных разведок, Зеленский отметил, что очень сложно, имея факты, оценить способность украинцев выживать.

"Это сложно оценить, если это не касается тебя лично, если не твоего ребенка убивают или не твой дом горит. Очень сложно оценить, как мы себя ведем в таких сложных ситуациях. Некоторые люди были в шоке, в шоке и боролись, обычные люди, не военные. Поэтому пока это с тобой не происходит, сложно сказать, как ты будешь реагировать", - добавил он.

Как сообщал Главред, военный эксперт Алексей Мельник прогнозирует, что в войне России против Украины наступает новая фаза или очередной переломный момент. Он будет заключаться в том, что по мере поступления тяжелых вооружений и подготовки резерва может наступить сначала паритет, а затем не только количественное, но и качественное преимущество на стороне Украины.

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