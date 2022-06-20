Потери ВСУ за время войны около 10 тысяч убитыми - Арестович

Стали известны потери ВСУ во время войны / Фото УНИАН

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал информацию о потерях украинских защитников в войне с российскими оккупантами.

Как подчеркнул он в интервью журналисту Дмитрию Гордону, число убитых бойцов Вооруженных сил Украины во время войны приближается к 10 тысячам.

"Точно не скажу, но приблизительно под 10 тысяч убитыми "бойцов ВСУ – ред.)", - сообщил советник главы ОП.

По его данным, количество раненых украинских защитников приблизительно в 3 раза больше, чем убитых.

Вместе с тем он добавил, что более 90% раненых бойцов ВСУ после лечения возвращаются в строй.

"Это не те раненые, которые остаются инвалидами навсегда", - добавил Арестович.

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Ранее премьер Денис Шмыгаль заявил о том, что количество гражданских жертв в результате войны России против Украины в десятки раз превышает число жертв среди военных.

Он добавил, что число погибших мирных жителей Украины свидетельствует о военных преступлениях российской армии.

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