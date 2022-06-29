83-летняя жительница Одессы отдала военным стиральную машинку и деньги с пенсии/ Facebook Людмила Прокопечко

83-летняя пенсионерка с Одессы даже несмотря на почтенный возраст изо всех сил старается помогать украинской армии. Когда она услышала, что волонтеры ищут военным на фронт стиральную машинку, то сразу предложила отдать свою.

Об этом рассказала в своем Facebook председатель поселкового совета Доброслава под Одессой Людмила Прокопечко, которая и искала вместе с волонтерами помощь бойцам на передовую.

Но на стиральной машинке помощь Екатерины Павловны не закончились. Вместе с техникой она передала украинской армии ряд вещей, которые были у нее дома и могут пригодиться военным – закрутки, бочку для воды, различные инструменты, мыло.

Также пенсионерка попросила отвезти бойцам на передовую распечатанные молитвы, чтобы они их защищали, и отдала 200 гривен со своей пенсии, чтобы "что-то купили мальчикам".

Как рассказывает Прокопенко, отказать женщине было просто невозможно. Но волонтеры обязательно еще вернутся к ней – чтобы еще раз поблагодарить.

У пенсионерки погиб сын пожарный

Екатерину Павловну недавно постигло горе – семь месяцев назад у нее погиб сын, который был пожарным. Он ушел из жизни, выполняя свои служебные обязанности.

"Это страшное горе очень подорвало здоровье женщины, но не сломало ее, потому что теперь она живет, чтобы помогать тем, кто, как и ее сын, выполняет свой святой долг – защищает Украину", – подчеркнула Людмила Прокопечко.

Пенсионерка из Одессы отдала военным стиральную машинку и деньги с пенсии/ Facebook Людмила Прокопечко

Ранее сообщалось, что учитель из грузинского села Чибати в Гурии Ладо Апхазава собрал $700 тыс. в помощь украинцам. После начала полномасштабного вторжения России в Украину он начал благотворительную акцию и выставил на продажу золотую медаль.

Украинцы за 3 суток собрали на 4 Байрактара для ВСУ

Ранее сообщалось, что украинцам удалось за трое суток собрать 600 миллионов гривен для покупки четырех турецких беспилотников "Байрактар" для ВСУ. Однако компания Baykar, которая производит такие беспилотники, заявила, что бесплатно передаст три беспилотника Bayraktar TB2 Вооруженным силам Украины.

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