Уничтожены более 400 ПТРК "Конкурс": в РФ сгорел склад с боеприпасами

Во время пожара боеприпасы начали детонировать – из-за этого выгорели несколько сотен противотанковых ракетных комплексов и снарядов к ним.
В России произошел пожар на складе с боеприпасами. Огонь уничтожил более 400 противотанковых ракетных комплексов 9М113 (9М113К) "Конкурс" со снарядами к ним.
Также во время пожара погибли трое российских военных. Об этом рассказал журналист Роман Цымбалюк в Facebook.
Пожар произошел 22 июня, о его последствиях стало известно сейчас. Журналист отметил, что это произошло в поселке Брастово во Владимирской области РФ.
"Пока на территории Украины продолжается "специальная военная операция", на территории РФ продолжают гореть склады с боеприпасами. 22 июня в поселке Брастово (Владимирская область) произошел пожар арсенала комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов (в/ч 55443) главного ракетно-артиллерийского управления МО РФ", – написал Цимбалюк.
ПТРК "Конкурс" – что о них известно
Противотанковый ракетный комплекс 9К111-1 "Конкурс" – это советский самоходный ПТРК, который в СССР приняли в эксплуатацию 1974 году.
Такие комплексы предназначены для поражения бронированной техники, разрушения укрытий, уничтожения огневых средств и точек, а также вертолетов, которые летят низко и на расстоянии до 4 километров.
Пусковая установка на 5 ракет 9М113 в транспортно-пусковых контейнерах устанавливается на бронемашины.
Характеристики ПТРК"Конкурс":
- Дальность стрельбы: 75-4000 м
- Стартовый вес ракеты: 14,5 кг
- Вес ракеты у ТПК: 25,3 кг
- Скорость полета ракеты: 208 м/с
Ранее сообщалось, что украинские военные нанесли 5 авиаударов по оккупантам на юге нашего государства. Они уничтожили 2 состава, РСЗО "Ураган" и десятки россиян.
Напомним, украинские военные ударили по оккупантам на острове Змеиный. Как сообщил представитель Одесской ОВА, захватчикам устроили "змеиную погоду".
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