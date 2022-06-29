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Уничтожены более 400 ПТРК "Конкурс": в РФ сгорел склад с боеприпасами

29 июня 2022, 10:54

Во время пожара боеприпасы начали детонировать – из-за этого выгорели несколько сотен противотанковых ракетных комплексов и снарядов к ним.

российский ПТРК Конкурс
В РФ сгорел склад с боеприпасами – уничтожены более 400 ПТРК "Конкурс"/ warfor.me, pixabay.com

В России произошел пожар на складе с боеприпасами. Огонь уничтожил более 400 противотанковых ракетных комплексов 9М113 (9М113К) "Конкурс" со снарядами к ним.

Также во время пожара погибли трое российских военных. Об этом рассказал журналист Роман Цымбалюк в Facebook.

Пожар произошел 22 июня, о его последствиях стало известно сейчас. Журналист отметил, что это произошло в поселке Брастово во Владимирской области РФ.

"Пока на территории Украины продолжается "специальная военная операция", на территории РФ продолжают гореть склады с боеприпасами. 22 июня в поселке Брастово (Владимирская область) произошел пожар арсенала комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов (в/ч 55443) главного ракетно-артиллерийского управления МО РФ", – написал Цимбалюк.

ПТРК "Конкурс" – что о них известно

Противотанковый ракетный комплекс 9К111-1 "Конкурс" – это советский самоходный ПТРК, который в СССР приняли в эксплуатацию 1974 году.

Такие комплексы предназначены для поражения бронированной техники, разрушения укрытий, уничтожения огневых средств и точек, а также вертолетов, которые летят низко и на расстоянии до 4 километров.

Пусковая установка на 5 ракет 9М113 в транспортно-пусковых контейнерах устанавливается на бронемашины.

Характеристики ПТРК"Конкурс":

  • Дальность стрельбы: 75-4000 м
  • Стартовый вес ракеты: 14,5 кг
  • Вес ракеты у ТПК: 25,3 кг
  • Скорость полета ракеты: 208 м/с

Ранее сообщалось, что украинские военные нанесли 5 авиаударов по оккупантам на юге нашего государства. Они уничтожили 2 состава, РСЗО "Ураган" и десятки россиян.

Напомним, украинские военные ударили по оккупантам на острове Змеиный. Как сообщил представитель Одесской ОВА, захватчикам устроили "змеиную погоду".

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