ВСУ ударили из авиации по армии РФ на юге: уничтожили 2 склада, РСЗО "Ураган" и десятки россиян

Украинские штурмовики и вертолеты били по скоплению сил оккупантов и их техники, опорному пункту и ЗРК "Стрела-10".
Украинские военные нанесли пять авиаударов по оккупантам на юге нашего государства. В частности, удары с воздуха наносились в районе админграницы Николаевской и Херсонской областей.
Украинские штурмовики и вертолеты били по скоплению сил оккупантов и их техники, опорному пункту и зенитно-ракетному комплексу "Стрела-10". Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в Facebook.
Такой метко отработали по оккупантам ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ. Вследствие этого "билет на тот свет" получили 22 российские военные. Было уничтожено два склада боеприпасов и много техники:
- реактивная система залпового огня "Ураган",
- 3️ единицы бронированной техники,
- 5 единиц другой автомобильной техники,
- 2 склада боеприпасов.
Также был уничтожен вражеский беспилотник.
"На Николаевщине вражеский беспилотник-разведчик "Орлан-10" нашим подразделением традиционно "освобожден от выполнения задач по назначению", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что под завалами СТО в Днепре, по которому россияне во вторник, 28 июня, нанесли ракетный удар, нашли тела двух погибших – женщины и мужчины. Они были в эпицентре взрыва.
Напомним, утром 29 июня российские захватчики обстреляли ракетами Николаев. Было попадание в многоэтажку.
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