ВСУ ударили из авиации по армии РФ на юге: уничтожили 2 склада, РСЗО "Ураган" и десятки россиян

ВСУ ликвидировали на юге десятки россиян и РСЗО "Ураган"/ УНИАН, армия Информ

Украинские военные нанесли пять авиаударов по оккупантам на юге нашего государства. В частности, удары с воздуха наносились в районе админграницы Николаевской и Херсонской областей.

Украинские штурмовики и вертолеты били по скоплению сил оккупантов и их техники, опорному пункту и зенитно-ракетному комплексу "Стрела-10". Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в Facebook.

Такой метко отработали по оккупантам ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ. Вследствие этого "билет на тот свет" получили 22 российские военные. Было уничтожено два склада боеприпасов и много техники:

реактивная система залпового огня "Ураган",

3️ единицы бронированной техники,

5 единиц другой автомобильной техники,

2 склада боеприпасов.

Также был уничтожен вражеский беспилотник.

"На Николаевщине вражеский беспилотник-разведчик "Орлан-10" нашим подразделением традиционно "освобожден от выполнения задач по назначению", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что под завалами СТО в Днепре, по которому россияне во вторник, 28 июня, нанесли ракетный удар, нашли тела двух погибших – женщины и мужчины. Они были в эпицентре взрыва.

Напомним, утром 29 июня российские захватчики обстреляли ракетами Николаев. Было попадание в многоэтажку.

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