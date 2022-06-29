ВСУ тяжело ранили высокопоставленного кадыровца – замначальника госпиталя оккупантов

ВСУ тяжело ранили высокопоставленного кадыровца/ Генштаб ВСУ, Reuters

На Донбассе тяжело ранили кадыровца Тамирлана Матиева, который является заместителем начальника госпиталя оккупантов.

Захватчик пострадал в селе Камышеваха 24 июня во время артиллерийского обстрела. Об этом сообщили в Telegram-канале "ВЧК-ОГПУ".

У оккупанта после обстрела диагностировали целый ряд травм – закрытую черепно-мозговую, минно-взрывные травмы. Также у него была повреждена барабанная перепонка.

Матиева забрали в центральную районную больницу в оккупированном Алчевске Луганской области.

Отмечается, что он является начальником отделения экстренной медицинской помощи госпиталя ФКУЗ МСЧ МВД РФ.

Ранее сообщалось, что украинские воины ликвидировали на фронте командира мотострелковой роты армии России Ислама Арчакова, который был родом из Республики Ингушетия Российской Федерации.

Напомним, украинские бойцы ликвидировали группу из трех российских наемников, которые ранее воевали не только на Донбассе, но и в других странах мира. Оккупанты подорвались на мине, которую подложили для них украинские военные.

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